В Магасе к концу года завершится строительство парка «Шелковый Путь»

В столице Ингушетии запланировано завершение до конца нынешнего года строительства расположенного за Башней Согласия парка «Шелковый путь». Концептуально проект базируется на Национальной идентичности ингушей и является частью федеральной программы «Малые города и исторические поселения».

Центр парка «Шелковый путь» украсит фонтан в виде солярного знака, подсвечиваемый в ночное время. Фонтан украсит национальный символ –воткнутый в землю кинжал высотой около 15 метров. Значительное внимание создатели парковой зоны уделят ландшафтному дизайну.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что вторая часть парка будет находиться за важнейшей достопримечательностью Магаса – Башней Согласия, в которой базируется республиканский этнографический музей, и которая должна привлечь значительное внимание туристов.

Также принято решение о благоустройстве в Магасе четырех участков. Данный проект является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на создание комфортных условий для проживания и развития городского пространства.