В марте пройдет второй этап олимпиады для школьников «Курчатов»

В Москве стартовал «Мой первый шаг в науку будущего» — первый, отборочный тур олимпиады по математике и физике для школьников «Курчатов», стартовавший недавно в Москве. Школьники, успешно прошедшие первый этап, допускаются к участию во втором этапе, который будет проходить в марте в очном формате, сообщает Правда.ру.

Доступ к получению задач школьники смогут получить после регистрации через свой личный кабинет на сайте олимпиады «Курчатов». Победителям олимпиады при поступлении в технические вузы страны будут предоставляться льготы.

В олимпиаде могут принять все желающие, для этого достаточно подать заявку на участие не позже 10 февраля 2023 года. На выполнение всех задач каждому участнику отводится ровно 24 часа.

В первую очередь участие в олимпиаде заинтересует тех, кто увлечен техническими дисциплинами. По условиям состязаний, каждый школьник должен будет выполнить несколько предложенных организаторами мероприятия заданий.