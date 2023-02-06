В марте пройдет второй этап олимпиады для школьников «Курчатов»

Москва
6 февраля 2023

В Москве стартовал «Мой первый шаг в науку будущего» — первый, отборочный тур олимпиады по математике и физике для школьников «Курчатов», стартовавший недавно в Москве. Школьники, успешно прошедшие первый этап, допускаются к участию во втором этапе, который будет проходить в марте в очном формате, сообщает Правда.ру.

Доступ к получению задач школьники смогут получить после регистрации через свой личный кабинет на сайте олимпиады «Курчатов». Победителям олимпиады при поступлении в технические вузы страны будут предоставляться льготы.

В олимпиаде могут принять все желающие, для этого достаточно подать заявку на участие не позже 10 февраля 2023 года. На выполнение всех задач каждому участнику отводится ровно 24 часа.

В первую очередь участие в олимпиаде заинтересует тех, кто увлечен техническими дисциплинами. По условиям состязаний, каждый школьник должен будет выполнить несколько предложенных организаторами мероприятия заданий.

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