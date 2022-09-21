В МГПУ объявили о старте курса повышения квалификации для молодых учителей в Москве

Москва
21 сентября 2022

Основная задача проекта «Введение в профессию «Московский учитель» – оказание помощи молодым и иногородним педагогам в адаптации к особенностям столичной системы образования. Проект работает в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). Желающие участвовать могут подать онлайн-заявку. 

По мнению директора Института непрерывного образования МГПУ Марины Шалашовой, впервые трудоустраивающимся в московскую школу иногородним учителям или выпускникам вузов первое время сложно понять все раскрывающиеся перед ними ресурсы. Департамент образования и науки Москвы в 2018 году заказал разработку программы, способствующей знакомству педагогов с особенностями образования в г. Москва. С тех пор уже 350 педагогов прошли эту спецподготовку.

Курс, рассчитанный на шесть недель, содержит ряд вебинаров, где курсанты научатся применять в педагогической практике возможности, предоставляемые всем комплексом учреждений столицы, пользоваться сервисами «Московской электронной школы» и т.д.

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