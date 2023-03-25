В Москве 27 марта пройдет акция «Ночь театров»

В ходе стартующей в столице 27 марта в 17:00 общегородской акции «Ночь театров» московскими школьниками будет показан ряд спектаклей. Московской школой №1534 «Академическая» будет представлен спектакль по повести Юрия Олеши «Три толстяка». А воспитанниками театральной студии «Вдохновение» Дворца творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара будет показана постановка «Люди», по мотивам произведений А.П. Чехова, сообщает Независимая газета.

Как сообщают в пресс-службе мэра и правительства Москвы, для участников Содружества школьных театров Москвы это первый опыт участия в 11-й ежегодной общегородской акции «Ночь театров».

На московских сценах свои спектакли представят шесть детских коллективов. Завершение «Ночи театров» запланировано на 21:00.

Параллельно школьникам предоставлена возможность поучаствовать в Московской неделе детской книги. Мероприятие будет проходить с 25 марта по 2 апреля.

26 марта на сцене театра «МОСТ» состоится «Студенческая театральная ночь», в ходе которой свыше 100 учащихся представят спектакль «Островский. Герои в лицах».