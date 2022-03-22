В Москве анонсирована архитектурная концепция ЖК «1-й Нагатинский»

В динамично развивающемся районе Москвы, рядом с метро «Нагатинская» и благоустроенными набережными, будет построен новый жилой комплекс бизнес-класса «1-й Нагатинский». Проект планируется реализовать в несколько очередей на участке площадью 13 Га.

В состав первой очереди ЖК «1-й Нагатинский» войдут три корпуса переменной высотности, в каждом из которых разместится собственное дизайнерское лобби. Архитектурная концепция первой очереди комплекса, выполненная бюро APEX, отличается сдержанной современной элегантностью.

Проект интересен и своими эргономичными планировками — для него разработаны разнообразные и продуманные решения, включая компактные студии и функциональные евродвушки и евротрешки, а также одно-, двух- и трехкомнатные квартиры различного метража. Лоты сдаются с чистовой отделкой от застройщика, что минимизирует затраты на ремонт и сокращает время шумных работ.

В квартирах будет реализовано панорамное энергоэффективное и шумоизоляционное остекление. Удачное расположение жилого комплекса и увеличенная площадь остекления обеспечатат владельцам квартир живописные виды на город — Москву-реку с ее благоустроенными набережными, парковую часть полуострова ЗИЛ и достопримечательности центра столицы.

Благоустройство комплекса будет выполнено по авторскому ландшафтному проекту. На приватной охраняемой территории, куда исключен доступ посторонних, разместятся прогулочные дорожки, зоны отдыха и площадка для воркаута, а также современная школа и собственный детский сад. На внутренней территории ЖК будет реализована концепция «двор без машин» и организовано wi-fi-покрытие. Доступ в сеть будет работать в том числе и на подземном паркинге, который рассчитан на 268 машиномест. Паркинг будет расположен в стилобатной части, объединяющей все три корпуса. Жители нового ЖК смогут пользоваться им, не покидая тепловой контур. На подземном этаже также разместятся кладовые помещения, идеально подходящие для хранения крупногабаритных и несезонных вещей.

Проект выгодно отличает местоположение — рядом с центром, у выхода со станции метро «Нагатинская» и в шаговой доступности от МЦК «Верхние котлы». Поблизости есть много благоустроенных мест для прогулок на выбор жителей— набережная Марка Шагала, Нагатинская и Новоданиловская набережные, ландшафтные городские парки. По соседству с жилым комплексом также можно найти самые широкие возможности для занятий спортом: в удобной доступности есть батутный парк и скейтпарк, картинг, всесезонный горнолыжный комплекс, а также несколько бассейнов, включая знаменитый комплекс «Труд». По соседству расположены несколько ТРЦ, а всего в 10 минутах езды от нового жилого комплекса находится «Остров Мечты», где работают магазины, кинотеатры и развлекательный парк для всей семьи.

Комплекс отличает прекрасная транспортная доступность. Добраться на автомобиле до ТТК можно всего 5 минут, а совсем рядом располагаются остановки наземного транспорта. В ближайшем будущем жителям нового ЖК станет доступен и речной транспорт: власти Москвы откроют новую транспортную артерию — Южный речной вокзал, и маршрут речного трамвая будет проходить рядом с ЖК «1-й Нагатинский».