В Москве четыре дня проходила сессия проекта «ТеатровИдение — старт»

В Московском театре «Мастерская Петра Фоменко» 18-21 июля 2023 года состоялась пятая демонстрационная сессия проекта «ТеатровИдение – старт». Организация участия в проекте, объединившем за 9 месяцев свыше 60 российских театров, осуществлялась через цифровую платформу «Театровидение».

Командой стартовавшего в сентябре 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Союза театральных деятелей России проекта «ТеатровИдение-старт» были проведены четыре демонстрационные сессии, по результатам которых созданы творческо-технологические центры в Красноярске, Нижнем Тагиле, Новосибирске и Рязани.

Главным мероприятием пятой сессии стала видеосъемка спектакля «Подарок» режиссера Юрия Титова по рассказам Ги де Мопассана. Первый день был посвящен черновой съемке, за всеми этапами которой наблюдали участники. Работа съёмочной группы сопровождалась подробными комментариями и разъяснениями авторов. Второй день посвятили чистовой съемке и прямой трансляции.

Первый день сессии открылся Круглым столом «Что оставляет театр потом…». Специалистами проекта, партнерами, участниками обсуждались проблемы создания и реализации отснятых театрами видео, варианты оказания проектом «ТеатровИдение – старт» поддержки театрам в повышении качества видеопродукта.