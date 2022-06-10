В Москве для беженцев из ДНР и ЛНР собрали более двух миллионов предметов первой необходимости

Чаще всего горожане приносят продукты, детские товары и питание, хозяйственные принадлежности и одежду.

Москвичи продолжают оказывать гуманитарную помощь вынужденно покинувшим свои дома жителям Донецкой и Луганской народных республик. Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, в ходе акции #МоскваПомогает собрано более двух миллионов необходимых беженцам вещей.

«Москвичи передали больше двух миллионов предметов первой необходимости. Чаще всего горожане приносят продукты с длительным сроком хранения, детские товары и питание, хозяйственные принадлежности и одежду. С момента начала акции в сборе гуманитарной помощи поучаствовали уже шесть тысяч волонтеров. Они принимают и сортируют вещи», — отметила Наталья Сергунина.

Собранные вещи совместно с Российским Красным Крестом отправляют в пункты временного размещения беженцев в Крыму, Ростовской, Волгоградской, Воронежской и Рязанской областях.

Все желающие могут принести гуманитарную помощь в ресурсный центр «Мосволонтер» по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1 или в один из 11 окружных центров Московского дома общественных организаций. Штабы по сбору работают с 10:00 до 19:00. По всем интересующим вопросам также можно обратиться в кол-центр акции #МоскваПомогает: +7 499 170-02-25.

Акция #МоскваПомогает началась в конце февраля этого года. В качестве гуманитарной помощи предлагается приносить продукты питания длительного хранения, посуду, одежду, средства личной гигиены и хозяйственные товары. Детям пригодятся игрушки, книги и канцелярские принадлежности.