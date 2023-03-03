В Москве готовится к проведению VIII международная премия по управлению персоналом WOW!HR 2023

В Москве 10 и 11 апреля состоится VIII международная премия по управлению персоналом WOW!HR 2023. Объявлен прием заявок номинантов на участие в премии. Подать заявку на одну из номинаций, рассказать о лучших кейсах и получить признание HR-сообщества могут компании, которые реализовали проекты в сфере управления персоналом. В течение двух дней на премии будет представлено рекордное количество кейсов – более 200. Победителей WOW!HR определяют сами номинанты посредством прозрачной системы голосования. Подать заявку на участие в премии можно на сайте БИЗНЕС-ПРЕМИЯ WOW!HR 2023

В 2023 году премия присуждается в 9 номинациях: LEVEL UP – проекты по обучению и мотивации сотрудников компании; HR HERO – проекты, отражающие решение бизнес-задач с помощью двух и более инструментов; PLAY HARD – проекты в данной номинации отражают геймифицированные процессы в HR; DIGITAL SOLUTIONS – любые digital-проекты и IT-инструменты, способствующие развитию бизнеса; BE COOL – проекты по работе со школьниками, студентами и молодыми специалистами: стажерские программы, кейс-чемпионаты, программы обучения и развития и т.д.; SAVE – принимаются wellbeing-проекты, проекты по улучшению условий труда, отражающие деятельность компании, направленную на благополучие сотрудников; WORKPLACE – проекты по обустройству рабочего пространства, которые влияют на рабочие и бизнес-процессы; HIGH PERFORMANCE – проекты по мотивации, вовлечению, оценке и признанию сотрудников компании; MAKE TEAM – проекты по массовому подбору персонала.

WOW!HR 2023 открывает возможность для каждого. Единственный критерий, по которому отбираются проекты в премию, – результат для бизнеса. Заявку на участие в премии могут подать любые компании – все, кто реализовал внутри бизнеса HR-проект по одной из тематик номинаций.

Реализуется гибкий подход к формированию программы выступлений. Каждый год открываются новые номинации, исходя из трендов на рынке. Если в одной номинации будут принимать участие более 12 проектов, то она будет разделена на несколько треков выступлений.

Для голосования создана прозрачная система. Номинанты и слушатели самостоятельно выбирают победителей. На I этапе голосование номинантов пройдет по именным бюллетеням, а на II этапе будет организовано голосование зрителей в системе онлайн-голосования. Критерии оценки проектов: идея, реализация, результат. Бюллетени с результатами голосования будут опубликованы на сайте wowhr.ru. Каждый желающий сможет с ними ознакомиться.

В рамках мероприятия состоится масштабный нетворкинг, участниками которого станут более 1000 человек. После подведения итогов голосования премия WOW!HR завершится торжественной церемонией награждения победителей. Премия пройдет в очном формате в Москве, а также будет транслироваться online.

В 2022 г. свои проекты номинировали: Норникель, ООО «ОБИ ФЦ», ПАО «МегаФон», «Газпромбанк», Tele2, СДЭК, Группа Компаний Дикси, Самокат, ФТС «Пятерочка», Pepsico, OAO «РЖД», Росмолодёжь и многие другие.

Организатором мероприятия выступает WOW GROUP, компания, которая занимается производством и дистрибуцией уникальных образовательных продуктов и контента по теме управления человеческим капиталом.

Подать заявку на участие в премии можно на сайте мероприятия: БИЗНЕС-ПРЕМИЯ WOW!HR 2023

VIII международная премия по управлению персоналом WOW!HR 2023 состоится в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр» по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр.1.