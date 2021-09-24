В Москве и Московской области состоялся благотворительный забег «Угрешские пробежки»

18 сентября 2021 года в Москве и Московской области прошел благотворительный забег «Угрешские пробежки». Основная цель мероприятия, в котором приняли участие звезды спорта и общественные деятели, –- сбор средств для помощи детям без рук. Они направляются на приобретение высокотехнологичных функциональных протезов.

В забеге приняли участие все желающие, от самых маленьких — детей до людей старше 55 лет. Победители всех четырех возрастных групп забега получили призовые медали и подарки от организаторов.

Организаторами акции являются Межрегиональное общественное движение «Гражданский комитет России» и компания «Моторика» – резидент Инновационного центра «Сколково», производитель функциональных протезов рук. Также мероприятие поддерживает Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД».

Основная часть мероприятия прошла на территории Томилинского лесопарка Московской области. В тот же день благотворительные забеги прошли в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Чеченской Республике и тренировки в их поддержку в Самаре и Тамбове. Организаторы уверены, что, помимо сбора средств, благотворительный забег станет хорошей основой для пропаганды занятий спортом и активного образа жизни.

«Отрадно отметить, что забег объединил жителей семи регионов, важной задачей мероприятия стало установление ежегодной традиции проведения подобных забегов для благотворительных целей», — прокомментировал автор проекта, соорганизатор мероприятия, председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

Благотворительный забег поддержали олимпийские чемпионы и титулованные российские звезды спорта, среди которых чемпионка олимпийских игр Юлия Чепалова, российский пловец и призер Олимпийских игр Андрей Гречин, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин, российский профессиональный боксер Фёдор Папазов, российская лыжница, член сборной команды России по лыжным гонкам, бронзовый призёр олимпийских игр в Ванкувере 2010 года Наталья Корестелёва, российский боксёр-профессионал, экс-чемпион России по боксу в тяжелом весе Руслан Файфер, российский боец ММА, чемпион мира по ММА Гога Шаматава, титулованный российский боксер Пеле Садоян и многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и Мира по пауэрлифтингу и силовому двоеборью Артём Лазарев. С помощью сайта Sdelai.org они рассказывали о своем добром поступке и призывали поддержку среди своей аудитории в социальных сетях.

Гречин Андрей, пловец, призер Олимпийских игр, отметил: «Я считаю, что помогать людям необходимо, особенно если есть возможность, нужно обязательно оказывать помощь. Добрые поступки и дела являются важной частью каждого человека, уверен, что эта добродетель сделает мир лучше!»

Артур Шлыков добавил, что особую роль в реализации проекта сыграли региональные отделения движения «Гражданский комитет России» в субъектах страны под руководством Дениса Новохацкого, Алексея Булюсина, Мусы Дунаева, Арсена Шахсинова и Владимира Корнева. Организационную работу мероприятия обеспечили члены Центрального Совета движения «Гражданский комитет России» Владимир Саксонов и Анна Белова.

О компании

Компания «Моторика»

*ООО «Моторика» является резидентом инновационного центра «Сколково». Компания занимается разработкой и производством тяговых и бионических протезов рук для детей и взрослых, а также создает экосистему для пользователей различных технических средств реабилитации. С 2016 года компания произвела более 2500 протезов, в том числе для уникальных случаев протезирования детей, которым ранее отказывали из-за сложности травмы ввиду отсутствия подходящих решений.

Межрегиональное общественное движение «ГРАЖДАНСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ»

Межрегиональное общественное движение «ГРАЖДАНСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ» (далее — ГКР) является общественным объединением, созданным в целях консолидации усилий активных и неравнодушных граждан России