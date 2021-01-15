В Москве началась регистрация на онлайн-олимпиаду «Не прервется связь поколений»

В столице России в 2014 году впервые было организовано проведение метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений», нацеленной на сохранение преемственности между поколениями, как внутри каждой отдельной семьи, так и всего народа. В минувшем году участие в ней приняли свыше 17800 школьников и студентов мегаполиса.

В январе текущего года в Москве было объявлено начало регистрации участников восьмой метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений». Она открыта до 20 апреля. Для проведения состязания выбран удаленный формат по причине сохранения угрозы со стороны коронавирусной инфекции. Подведение итогов намечено на 7 мая, после чего состоится награждение победителей.

Сообщается, что принимающим участие в олимпиаде учащимся 4-11 классов столичных школ и студентам местных колледжей предлагается подготовить исследование в выбранной ими категории. По его результатам также будет необходимо подготовить инфографику.