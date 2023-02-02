В Москве начался прием заявок на конкурс «Фабрика дизайна 2.0»

Участники разработают решения для легкой и тяжелой промышленности, а также уделят внимание заданиям экспортно ориентированных компаний.

В Москве начался профессиональный конкурс «Фабрика дизайна 2.0». К участию приглашаются специалисты в сфере промышленного дизайна и компании со всей России. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра

Москвы. Впервые конкурс прошел в 2022 году. Тогда было подано более 350 заявок из 68 регионов страны.

«Во втором сезоне участники разработают решения для легкой и тяжелой промышленности. Отдельное внимание уделят заданиям экспортно ориентированных компаний. По итогам предыдущего конкурса в финал вышло 69 проектов, было заключено больше 20 соглашений о сотрудничестве», — рассказала Наталья Сергунина.

На официальном сайте конкурса компании публикуют технические задания. До апреля дизайнеры выберут интересные им задачи. Создавать предварительные эскизы своих проектов они будут под руководством кураторов. Затем их работу оценят члены жюри. Те, кто пройдет отбор, смогут подготовить полноценные презентации для заказчиков. Итоги конкурса подведут в ноябре 2023 года.

В этом году организаторы предлагают выбрать одно из четырех направлений: «Техносуверенитет», «Экспорт», «Бытовой», «Устойчивость». Кроме того, в программу конкурса входят практический семинар и консультации. Участники узнают, как управлять интеллектуальной собственностью, эффективно продвигать идеи, а также смогут повысить свою юридическую грамотность.

Направление промышленного дизайна в настоящее время — одно из наиболее востребованных в креативной отрасли. Многие компании на фоне повышенного спроса создают качественную и привлекательную импортозамещающую продукцию: станки для производств и оборудование для медицины, приборы для научной деятельности и мебель для общественных пространств и жилья, одежду и многое другое.

Организаторы конкурса — Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Союз дизайнеров России.