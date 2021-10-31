В Москве начался школьный чемпионат лидерских компетенций Soft Skills – 2035

Открылся прием заявок на участие в онлайн-чемпионате по триатлону лидерских компетенций Soft Skills – 2035 для учеников 8-11 классов московских школ. Ребятам предстоит продемонстрировать навыки критического мышления, креативности, коллаборации и коммуникации.

«Современный подросток живет в нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном мире. Он должен быть к нему адаптирован. Для этого необходимо активно развивать навыки коммуникации, лидерские качества, которые помогут добиться поставленных целей, стать успешным и востребованным на рынке труда, реализоваться в выбранной сфере. Все это значительно улучшает качество жизни», – говорит директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Чемпионат пройдет в три этапа, на первом из которых задания школьникам будут давать работодатели. Ребята должны будут продемонстрировать умение работать с информацией, аргументировано отстаивать свою позицию и предлагать оригинальные решения задач.

Школьники, прошедшие во второй, этап примут участие в игровом турнире «Мегаполис 2035. Вызовы будущего». Им предстоит спрогнозировать сценарий успешного развития города при помощи карты трендов.

Финалистов ждет блиц-интервью с работодателем – представителем компании, бизнес-сообщества или рекрутингового агентства.

Чемпионат Soft Skills – 2035 проводит Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы. Он призван сформировать у ребят навыки работы в команде, умение управлять эмоциями, критически мыслить и грамотно аргументировать свою позицию. В прошлом году в нем приняло участие около тысячи школьников.