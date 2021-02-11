В Москве объявлен старт онлайн-олимпиады для учеников 1-6 классов «Я люблю математику»

В российской столице девятого февраля приступили к проведению пробного тура онлайн-олимпиады «Я люблю математику» (он завершится 28 числа текущего месяца). К участию в ней приглашаются учащиеся 1-6 классов (русскоязычные школьники из разных стран мира). Что касается основной стадии состязания, то она будет проводиться с 1 по 14 марта включительно. Организацией олимпиады занимаются Центр педагогического мастерства (ЦПМ) столичного Департамента образования и науки, сервис «Яндекс.Учебник» и проект «Фиксики». На то, чтобы выполнить задание, отводится 60 минут. К участию допускаются школьники, зарегистрировавшиеся на портале мероприятия.

Научный руководитель ЦПМ Иван Ященко в своем комментарии отметил, что онлайн-олимпиада «Я люблю математику» имеет существенное отличие от других соревнований. Это связано с тем, что дипломы в ней зависят от личных результатов участника — неважно, сколько задач смогли решить остальные. Стоит добавить, что победителям вручат памятные призы, а абсолютно все участники станут обладателями дипломов.