В Москве открылась хорошо оснащенная студия для онлайн-трансляций

Компания «ПрофиПраздник» сообщает об открытии студии для онлайн-трансляций или записи информационно-развлекательного контента.

Ограничения из-за пандемии COVID-19 — не повод снижать деловую активность. Ваши потенциальные клиенты и партнеры по-прежнему нуждаются в товарах, услугах. Сетевые средства коммуникаций помогут.

Компания «ПрофиПраздник» создала площадки, оборудованные всем необходимым для записи видеороликов и онлайн-трансляций через 2 независимые выделенные линии. Основная площадка площадью 100 кв.м. и несколько дополнительных зон.

К вашим услугам локация для записи таких мероприятий как конференции, стратегические сессии, где принимают участие несколько спикеров, их ассистенты и другие участники. Она оснащена LED-экраном размером 4×2,5 метра для создания заднего фона определенной тематики или демонстрации видеоконтента, 4-мя 50-дюймовыми плазмами, 3-мя профессиональными камерами для съемки с разных ракурсов, а также, микшерным и режиссерским пультами, комплектом микрофонов и звука.

Такие студии идеально подходят для съемок презентаций, обзоров товаров, мастер-классов, обучающего видео в формате вебинаров и другого контента информационного характера.

Компания «ПрофиПраздник» специализируется на прокате оборудования для организации массовых мероприятий, мы поможем устроить яркое онлайн-шоу. Профессиональная акустика, диджейское оборудование, световая аппаратура (вращающиеся головы Beam и WASH, прожекторы заливного света, стробоскопы, дым-машины и пр.), режиссерские пульты и микшеры — все это будет в вашем распоряжении в арендованной видеостудии.

Звоните: +7 (963) 607-00-77. Наши возможности практически безграничны, поэтому ваша идея будет реализована на максимально высоком техническом уровне.

Наш сайт https://profiprazdnik.ru/