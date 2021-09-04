В Москве пройдет церемония награждения Международной премии для женщин Successful Ladies Awards-2021

Получить профессиональное признание, стать известной, найти клиентов, партнеров, инвесторов. Все это возможно благодаря участию в Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards. Эта награда вручается каждый год за достижения в бизнесе, науке, творчестве и спорте. В 2021 церемония награждения пройдет 8 сентября в Москве в Golden Palace.

Побороться за главный приз могут участницы со всего мира вне зависимости от возраста, национальности и семейного положения. Организатор события – продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой.

В качестве членов жюри приглашены: президент группы компаний «Руян» и создатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов, совладелец корпорации «Технониколь» и сооснователь «Рыбаков Фонд» Игорь Рыбаков, управляющий партнер сети универсамов «Ближний», сооснователь онлайн-супермаркета «Бринстон» Валентин Куликов, телеведущая, журналист Анна Львова, автоблогер Сергей Лысов (ютуб-канал «Парень с завода»), главный редактор журнала «Fresh» Алена Александрова, телеведущая, модель Виолетта Орен, креативный продюсер телеканала «Моя Планета», преподаватель МГУ Роман Лобашов, владелец магазина цветов Santo Bella Flor Николай Орлов, генеральный директор журнала «Самозащита» Наталья Иванько и другие.

Цель премии – вдохновить женщин на развитие во всех отраслях и открытие своего дела, помочь талантливым участницам стать более успешными и преодолеть гендерное неравенство. На торжественной церемонии награждения ожидается большое количество журналистов, известных бизнесменов и звезд.

Оргкомитет получил уже более 2 тысяч заявок, и среди конкурсанток наметились явные лидеры, которых высоко оценили все члены жюри. Ими стали: коуч-энергопрактик Ирина Вигор, психолог Алена Ал-Ас, архитектор и дизайнер, генеральный директор компании по производству дизайнерской мебели и декора Виктория Казарина, карьерный коуч и автор уникального онлайн-курса по продакт менеджменту в Лондоне Инна Радуто, создатель психологического центра, эксперт по холотропному дыханию и ТВ-эксперт Екатерина Тихонова, пластический хирург Екатерина Белобородова, автор тренингов по трансформации личности Елизавета Лилеева, косметолог Алена Третьяк, автор мотивирующего блога Аня Рысь, владелец агентства по генерации клиентов для бизнеса Ольга Пунина, автор курса по этикету, сооснователь закрытого клуба Nel Наталия Чоха, шеф-повар, фуд-блогер, автор адаптации традиций высокой кухни в реальной жизни Елена Тодурова, парфюмерный стилист Алина Мурадова.

На церемонию награждения также приглашены много звезд, например, певицы Лариса Долина, Жасмин, Маша Вебер, блогеры Ида Галич, Ирина Чеснокова, ведущие Арина Шарапова, Алла Довлатова, актрисы Екатерина Копанова, Глафира Тарханова, Татьяна Бабенкова, гимнастки Яна Кудрявцева, Ольга Капранова, основатель галереи современного искусства Полина Аскери, балерина Большого театра Евгения Образцова, главный редактор Forbes Woman Юлия Варшавская и другие.

Партнерами мероприятия стали LEBO Coffee, цветочный магазин Santo Bella Flor, бьюти-компания Premier Beauty Line и интернет-магазин SupremeBeauty.ru, студия красоты ES_ONE, магазин косметики ручной работы Romashka.

Во время церемонии награждения гостей порадуют своими выступлениями Сандра, Рома Неваш, Анастасия Неонова, I-MA, Даяна Брют, Anna Green, 2 Океана, Ева Бристоль, Елена Фрейман, Полина Изаак, Алла Рид, SATTVA PROJECT.

Фотографы мероприятия – Евгений Жуковский, Екатерина Танклиевская, Рита Рикотта.

Получить более подробную информацию о Премии можно на сайте www.ladies-awards.com