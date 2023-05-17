В Москве пройдет фестиваль школьного спорта

В столице 19 мая на стадионе «Москвич» запланировано проведение спортивного фестиваля для учащихся школ. Мероприятие приурочено к 100-летию московского спорта. В фестивале поучаствуют свыше 8 тыс. человек. Организаторы подготовили состязания по баскетболу, футболу, настольному теннису, прыжкам через скакалку и др.

По словам Николая Антонова, возглавляющего управление координации воспитательной работы и профилактики правонарушений столичного Департамента образования и науки, школьникам дадут возможность попробовать себя в роли судей, тренеров, комментаторов, журналистов, волонтеров. Планируемое мероприятие – прекрасная возможность демонстрации сути спортивного духа Москвы.

В ходе фестиваля будут проведены финалы по баскетболу среди команд из 3-х юношей и команд из 3-х девушек, а также финалы школьной спортивной лиги по футболу, сообщает Правда.ру.

Количество участников спортивных мероприятий студентов и школьников в Москве возрастает каждый год. В нынешнем году оно превысило 420 тыс. человек.