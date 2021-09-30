В Москве пройдет финальное шоу Национального конкурса красоты и грации «Королева России International 2021»

15 октября 2021 года в Москве, в отеле «Принц Парк Отель», состоится финал официального Национального конкурса красоты и грации «Королева России International 2021».

В финале конкурса примет участие 50 финалисток, со всей России. Конкурс «Королева России» – это конкурс для девушек и женщин в двух категориях «МИСС» и «МИССИС» в возрасте от 18 до 45 лет. Девушек будет оценивать компетентное жюри в составе специалистов высокого профиля, представителей правительства, известных людей шоу-бизнеса и культуры России, а также представителей молодёжных организаций, представителей СМИ.

Национальный конкурс красоты и грации «Королева России» проводится уже более 5 лет, является в своей конкурсной нише шоу-бизнеса одним из самых крупнейших и влиятельных проектов в России. Ежегодно в кастингах конкурса принимает более 30.000 девушек и женщин со всей России.

Национальный конкурс красоты и грации «Королева России» является официально зарегистрированным конкурсом, в отличие от многих других проектов, которые проводятся в России. «Королева России» – зарегистрированный товарный знак.

В программе финального шоу состоятся выходы в коктейльных платьях, национальных костюмах и вечерних платьях. В промежутках между выходами финалисток конкурса предусмотрено выступление артистов эстрады. Финальное шоу завершится награждением 10 финалисток конкурса титулами.

Задать вопросы об условиях партнерства с финалом конкурса, а также по поводу участия в проекте можно по официальному номеру в WhatsApp: +79956551004.

Полная информация о конкурсе опубликована на одном из официальных сайтов конкурса

www.missisqueenrussia.ru