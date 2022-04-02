В Москве пройдет турнир молодых ученых «Физмат-бой 2.0»

Москва
2 апреля 2022

Для учащихся 7-9 классов школ столицы пройдет турнир молодых ученых «Физмат-бой 2.0». Это командное соревнование, в рамках которого ребята будут выполнять проектные и исследовательские задачи по физике и математике. В отличие от классических состязаний этот турнир будет проходить в пространстве виртуальных лабораторий «Московской электронной школы» (МЭШ)

«Второй год интеллектуальный турнир “Физмат-бой” объединяет талантливых школьников, готовых испытать свои силы в решении задач по физике и математике. Отличное знание этих предметов – одно из слагаемых успеха. Другое – в использовании школьниками виртуальных лабораторий МЭШ. Высокотехнологичное пространство лабораторий позволяет наблюдать за физическими явлениями и выполнять различные задания, это делает состязание еще увлекательнее», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Таким образом, ребята смогут решать не только текстовые, но и экспериментальные задачи, а также создавать их для команд-соперников.

«С одной стороны, это крайне интересно для ребят, потому что используется передовой современный инструмент. С другой стороны, крайне полезно, потому что виртуальные лаборатории – одни из немногих площадок, где школьники могут продемонстрировать свои умения и навыки в постановке эксперимента, его проведении и интерпретации результатов», – добавил заместитель директора Городского методического центра Антон Марко.

Цель турнира заключается в том, чтобы через решение экспериментальных межпредметных задач сформировать функциональную грамотность учащихся.

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