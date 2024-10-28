В Москве прошел IV Международный конгресс «Новые правила роста»

Межрегиональная ассоциация женского бизнеса провела в российской столице IV Международный конгресс «Новые правила роста». Мероприятие привлекло большое внимание со стороны общественных деятелей и представителей бизнеса. В рамках конференции состоялось обсуждение самых насущных вопросов развития российского гражданского общества и бизнеса в новых условиях. Были рассмотрены актуальные проблемы предпринимателей на присоединенных территориях, а также много других тематических направлений, связанных с различными сферами бизнеса в Российской Федерации.

Одной из важнейших тем конгресса стала сила доверия как фактор и инструмент развития страны. Ей было посвящено отдельное пленарное заседание, на котором выступила президент Межрегиональной ассоциации женского бизнеса Ольга Ходаковская. Она подчеркнула необходимость формирования доверия в современном мире, объясняя это тем, что на глазах у всех разворачивается еще один глобальный кризис – тотальная потеря доверия. Спикер напомнила, что доверие – это одно из главных условий выживания Homo Sapiens как вида, и предупредила о серьезных последствиях всеобъемлющего недоверия в отношениях людей.

Многие спикеры и участники заседания поддержали мнение эксперта о том, что одной из важнейших задач для лидеров страны, средств массовой информации и общественных деятелей должно быть формирование доверия и поддержки со стороны граждан.

Международный конгресс «Новые правила роста» состоялся при участии резидентов Межрегиональной ассоциации женского бизнеса из 59 регионов России, представителей бизнеса, исполнительной и законодательной власти из разных городов страны, общественных деятелей, блогеров, журналистов и гостей из дружественных России стран. Модераторами выступили известные общественные и бизнес-лидеры.