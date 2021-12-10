В Москве растет спрос девелоперов на новые участки

В 2021 году Москва увеличивает объем площадей, которые продает или сдает инвесторам. За 11 месяцев город реализовал на торгах 111 участков общей площадью свыше 40 гектаров, конкурс со стороны инвесторов составил по 5 участников на лот. Это на 20% выше, чем в прошлом году и на 60% выше 2019-го.

В декабре будут реализованы еще 50 лотов. Планируется, что итоговые годовые показатели превысят результаты 2019 года (тогда с молотка ушли 117 участков) и 2020-го (были разыграны права на 139 участков). Примерно каждый пятый участок предусмотрен под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Еще полмиллиона метров

«За 11 месяцев этого года город реализовал на открытых торгах 111 земельных участков общей площадью 43,4 гектара, из них 37 участков продано, 74 сдано в аренду. На этих территориях появится 501,4 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты и индивидуальная жилая застройка. До конца года планируется выставить на торги еще 50 лотов», — отметил Владимир Ефимов.

По данным столичного правительства, большинство (51) выставленных на торги участков предназначены для индивидуального жилищного строительства. При этом 37 из них были проданы победителям аукционов, еще 14 — переданы в аренду.

На втором месте по использованию земли — капитальное строительство коммерческих объектов. Под эти цели инвесторы арендовали 35 участков. Еще 25 будут использованы для размещения некапитальных объектов. Примечательно, что каждый двадцатый выделен под возведение физкультурно-оздоровительных комплексов.

Лидер — Новая Москва

Как отмечает генеральный директор ООО «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский, наибольшую выгоду для бюджета принесет реализация участков, на которых можно организовать промышленные предприятия, открыть точку общепита, автомобильную мастерскую, складские помещения. Это обеспечит не только поступление бюджетных средств, но и создание новых рабочих мест.

При этом, как подчеркивает Котровский, большая часть лотов — по числу и предложенным площадям — находится на территории Новой Москвы.

В тройку наиболее популярных территорий, на которых реализуются земельные участки, помимо ТиНАО, где инвесторам отошли 50 лотов, входят также Восточный административный округ (14 лотов) и Западный административный округ (12 лотов).

По статистике, в Юго-Западном, Северо-Западном и Зеленоградском округах были сданы в аренду или проданы по шесть участков. В Центральном округе смогли разыграть на аукционе всего два участка.

Число претендентов на участки среди инвесторов растет год от года. «В торгах на право заключения договора аренды земли под капитальное строительство приняло участие 180 человек, или пять участников на лот, на продажу — 157 человек, или 4,4 участника на лот. Это в 1,2 раза больше, чем в прошлом году, и в 1,6 раза больше, чем в 2019-м. Высоким спросом пользуются участки под ИЖС», — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Большое число физлиц, претендующих на землю, по мнению руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, подтверждает тренд на своего рода деурбанизацию, который в последнее время отмечается не только в Москве, но и во всех регионах России.

«Все больше россиян хотят свой собственный дом, и пандемия лишь усилила это желание», — говорит Зайцев.

А вот растущее количество участников торгов на земельные участки под коммерческую недвижимость, по его словам, — это показатель того, что инвесторы верят в перспективы роста цен на земельные участки и готовы в них вкладываться, а также вести реальный, а не онлайн-бизнес.

Прозрачность как стимул

Как замечает эксперт московской «Деловой России», адвокат Людмила Пилецкая, в Москве стабильно высокий спрос на земельные участки под застройку, так как это гарантирует хорошие показатели по прибыли для девелоперов. Однако форма владения участком и фигура арендодателя имеют значение.

«Из практики вижу, что аренда земельных участков может привести к серьезным судебным последствиям для арендатора. Риски этого возникают, когда на стадии предоставления аренды арендодатель не обладал правом на распоряжение землей, — говорит Людмила Пилецкая. — Несомненно, в настоящее время государство законодательными актами стремится обезопасить участников сделки. И все же каждая сделка, ее участники и объект требуют тщательной проработки информации о них, и об этом важно помнить».

Но, когда партнером выступает город, риски минимальны.

«Город наладил прозрачную и эффективную работу с земельным банком, вовлекая инвесторов и наполняя бюджет города, — уверен эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев. — Если раньше земельные участки уходили из-под полы, то сегодня любая профильная компания может принять участие в торгах и открыто торговаться. Более того, город вовлекает и физических лиц по ИЖС, где любой человек может поучаствовать в торгах и приобрести земельный участок под свои нужды».

Журавлев подчеркивает, что тем самым город работает не только с большими инвесторами и большими земельными участками, но также с малыми лотами и физическими лицами.

Расширение пула инвесторов стало возможным за счет достижения прозрачности работы с продажей и арендой участков, считают эксперты. Равный доступ к торгам и открытая информация о них дает шанс войти в этот рынок новым игрокам.