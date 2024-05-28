В Москве собираются заменить 736 мусоропроводов

Московское правительство анонсировало замену 736 мусоропроводов в 187 столичных домах. Согласно сообщению на сайте столичной мэрии, новые технологии должны существенно улучшить жизнь горожан. Современные мусоропроводы сделаны по технологии «сэндвич». Внутренняя сторона трубы сделана из нержавеющей стали, следом идет 3 сантиметра звукоизоляции и внешний слой, оцинкованный или покрытый краской. Данное решение призвано соблюсти баланс пользы, гигиены и удобства жильцов — падение пакета с мусором с 9 этажа в стальном мусоропроводе может разбудить весь дом звоном набата. Новые мусоропроводы также оснастят системой очистки, подключенной к электричеству и водопроводу. Гигантский ершик будет чистить трубу в определенные интервалы.

Предыдущая версия мусоропроводов в многоэтажных домах обычно изготавливалась из хризотилцементных труб. Они обладали всеми теми же преимуществами, что и новые «сэндвич»-проводы. Хризотилцемент устойчив к механическим повреждениям, инертен к большинству химических воздействий, при этом обладает долгим сроком службы и эффектом звукопоглощения. Хаотическое расположение волокон хризотила в связующем веществе гасит вибрации, что предотвращает «ночные концерты». Его легко ремонтировать, поскольку он не нуждается в сварке и дополнительных работах, при этом он доступен во всех регионах страны и существенно выигрывает в цене по сравнению со своими синтетическими аналогами. Россия является мировым лидером по объемам добычи, производства и обработки хризотилового волокна, что обеспечивает высокую доступность материалов на его основе на внутреннем рынке. Кстати, существенная часть хризотиловых мусоропроводов в ремонтируемых домах является ровесниками их постройки и служат долгие десятилетия без необходимости ремонта.

Если посмотреть чуть шире, то хризотилцементные строительные материалы активно применяют в региональных и федеральных программах капитального ремонта, строительстве многоквартирных домов и частного жилья. Хризотилцементный шифер, водопроводные и канализационные трубы, фасадные панели и теплоизоляционные материалы пользуются высоким спросом, что обусловлено совокупностью их эксплуатационных характеристик.