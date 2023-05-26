В Москве создадут 364 пункта по проведению ЕГЭ

Москва
26 мая 2023

В нынешнем году в сдаче ЕГЭ примут участие 88,5 тыс. московских школьников и выпускников прошлых лет, сообщает Правда.ру.

Для этого в столице создаются 364 пункта по проведению единого экзамена, из которых 7 будут функционировать при больницах.

Все эти пункты проведения ЕГЭ будут оснащены специальными системами видеонаблюдения для онлайн-трансляций. Контроль процесса тестирования будет осуществляться общественными наблюдателями.

По мнению московского мэра Сергея Собянина, организаторами ЕГЭ подготовлено все необходимое для проведения мероприятия, и сдать экзамен в комфортных условиях смогут все 88,5 тыс. школьников и выпускников прошлых лет.

Сергей Собянин заверил, что готовы к работе и все системы проведения экзаменов у учащихся 9 классов. А это 491 пункт приема, также созданные на базе школ и медицинских учреждений. Экзамены по информатике, географии, иностранным языкам и физике будут сдаваться школьниками в электронной форме.

Учащиеся с ограниченными возможностями смогут сдавать экзамены на дому.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

ASTRO N7 — Astronergy провела глобальную презентацию своего нового шедевра на SNEC

Общество

ЦК «Хорошевский» – отличная стартовая площадка для всестороннего развития детей

Мир

CCTV+: Истории Си и его матери: родительское влияние на сына на протяжении жизни

Мир

Воплощенное совершенство: новинки от Toshiba TV