В Москве стали проводить еженедельные общегородские онлайн-педсоветы для школьных учителей

Преподаватели из столичных школ смогут сами предлагать темы будущих общегородских онлайн-педсоветов, первый из которых был посвящен развитию цифровой грамотности и культуры в школах для людей всех возрастов. По словам заместителя руководителя московского Департамента образования Наталии Киселевой, есть намерение делать такие педсоветы еще более интересными, в частности, за счет привлечения к ним экспертов.

Следует отметить, что проведение онлайн-педсоветов в Москве будет налажено по пятницам. Как рассказал лидер местного Департамента образования и науки Александр Молотков, они станут площадкой, на которой представители преподавательского сообщества смогут эффективно взаимодействовать с образовательным ведомством. Начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Илья Новокрещенов, в свою очередь, выразил уверенность в том, что это поспособствует раскрытию потенциала образовательной системы мегаполиса.