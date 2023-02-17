В Москве стартовал конкурс для детей «Наследие моего района»

Москва
17 февраля 2023

В российской столице стартовал детский конкурс «Наследие моего района». Конкурс проводится уже в пятый раз. Возраст школьников, которые участвуют в нем, составляет 7-15 лет, сообщают Аргументы.ру.

Подать заявку для участия в конкурсе можно на сайте наследиемоегорайона.рф. Зарегистрироваться необходимо до 23 апреля (к заявке следует прикрепить рисунок).

Алексей Емельянов, возглавляющий Департамент культурного наследия Москвы, отмечает ежегодный прирост аудитории конкурса «Наследие моего района». Организаторы конкурса получают рисунки от ребят из разных районов столицы.

В общей сложности за прошедшие годы участниками конкурса стали 8,5 тыс. московских школьников, около 700 из них стали его лауреатами.

Алексей Емельянов рассчитывает, что в этом году школьники проявят повышенный интерес к конкурсу «Наследие моего района».

Задачей участников является изображение объектов, расположенных в их районах. При этом школьники свободны в выборе объекта (архитектурные сооружения, памятники, скверы, парки). В прошлом году участниками конкурса стали 3,5 тыс. детей.

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