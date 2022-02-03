В Москве выберут лучших педагогов года

Москва
3 февраля 2022

Конкурс «Педагоги года Москвы» в нынешнем учебном году проводится в столице. Соревнования пройдут сразу по пяти трекам: «Учитель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Дефектолог года Москвы» и «Педагогический старт».

Участие в системе профессиональных конкурсов для педагогов московских школ является шансом быть в числе лучших, освоить самые передовые методики, технологии и современные формы работы. Столичные власти оказывают посильную помощь московским педагогам в их профессиональном росте, повышении квалификации, обмене опытом, подчеркивает Илья Новокрещенов, занимающий должность заместителя главы Департамента образования и науки Москвы.

Отбор в номинации «Учитель года Москвы» проводится в четыре этапа. Шесть лучших участников Александром Молотковым, возглавляющим Департамент образования и науки Москвы. Суперфинал, где и определится педагог, которому предстоит представлять столицу на конкурсе «Учитель года России» в Тюмени, назначен на май.

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