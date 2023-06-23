В Москве зафиксирован дефицит новостроек на начальной и финальной стадиях стройки

В столице сократилось количество новостроек на начальной и финальной стадиях стройки. К примеру, квартиры в домах на стадии котлована и принятых в эксплуатацию составляют лишь по 9% от общего количества квартир.

В этой связи особенно оптимистичной выглядит ситуация в возводимом компанией Seven Suns Development в Люблино ЖК комфорт-класса «Светлый мир «Станция «Л»…». Цена квартир стартует с 5,6 млн рублей, а коммерческих помещений различной площади и назначения – с 12,5 млн рублей.

На данный момент застройщиком уже выведен в продажу очередной 25-этажный корпус, в котором клиентам предлагается выбор из 312 квартир с разными планировочными решениями. Первые этажи отданы под магазины, кафе и учреждения бытового сервиса.

Новый квартал представляет собой единый комплекс из пяти жилых зданий с яркими фасадами, благоустроенной придомовой территории, оснащённой тротуарами, велодорожками, спортивными и детскими площадками.