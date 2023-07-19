В Мурманске прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста

13 июля в Мурманске состоялась школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста (Комплекс мер) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В работе школы приняли участие Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области, Михаил Мацанюк, главный внештатный специалист гериатр Мурманской области, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», главные специалисты по гериатрии, терапии и общей врачебной практике (семейная медицина), медицинской профилактике, эндокринологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, скорой медицинской помощи, офтальмологии, участвующих в реализации Комплекса мер, более 20 медицинских специалистов Мурманской области.

В программе школы были освещены основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

«Мы все знаем, что основные цели по федеральному проекту «Старшее поколение» направлены на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, но мы должны также помнить о и качестве жизни. И цели, которая ставит перед собой школа и федеральная программа – это получить новые знания и опыт. Поэтому желаю всем продуктивной работы на мероприятии» – обратился к участникам школы Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

Программа профилактики падений и переломов внедряется в десяти регионах страны, в том числе в Мурманской области. Участники мероприятия обсудили, что необходимо выявлять пациентов с риском переломов, оценивать эти риски и формировать группы, требующие особого внимания. На базе региона должна быть создана служба, которая будет заниматься профилактикой повторных переломов. Снижая количество таких травм, будет возможно улучшать прогноз пациентов.

«Травматолог-ортопед первый взаимодействует с пациентом, ставит диагноз и назначает лечение, а остеопороз манифестирует переломом и эти две вещи взаимосвязаны друг с другом», – отметила Ирина Соломянник, начальник управления по реализации функций НМИЦ по травматологии-ортопедии.

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста.