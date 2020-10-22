В Наньнине завершились 11-й Форум экономического сотрудничества Pan-Beibu Gulf и Международная конференция по сотрудничеству перевалочных портов 2020 Beibu Gulf

15 октября 2020 года в городе Наньнине Гуанси-Чжуанского автономного района Китая были проведены 11-й Форум экономического сотрудничества Pan-Beibu Gulf и Международная конференция по сотрудничеству перевалочных портов 2020 Beibu Gulf, организованные компанией Guangxi China-ASEAN Panorama Magazine Agency Co., Ltd.

Тема форума в этом году: «Focusingon International Gateway Port, Jointly Building New International Land-Sea Trade Corridor: A New Era of Pan-Beibu Gulf Cooperation» («Совместное строительство нового международного сухопутно-морского коридора с повышенным вниманием к международному перевалочному порту: новая эра всестороннего сотрудничества в Заливе Бейбу»). В рамках этого форума обсуждались две вопроса, а именно «Jointly Construct Beibu Gulf International Gateway Portand Explore New Model of Interactive Development» («Совместное строительство международного перевалочного порта в Заливе Бейбу и поиск новой модели интерактивного развития») и «Build High-Quality New International Land-Sea Trade Corridor to Serve the Development of International Supply Chain» («Строительство нового высококачественного международного сухопутно-морского торгового коридора с целью развития международной системы поставок»).