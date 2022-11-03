В Норильске на средства «Норникеля» впервые установили автоматические промышленные очистные сооружения

Сразу несколько десятков производственных предприятий Норильского промышленного района получили возможность проводить очистку своих стоков эффективным безопасным методом. На днях Норильско-Таймырская энергетическая компания сдала в эксплуатацию сразу три новых объекта локальных очистных сооружений (ЛОС). Благодаря современным установкам контроль за сточными водами будет осуществляться автоматически и непрерывно, но главное — новые сооружения позволят очистить стоки до значений, предъявляемых национальным законодательством к водоемам рыбохозяйственного назначения.

Груз ответственности на плечах Норильско-Таймырской энергетической компании (подразделение «Норникеля») просто невероятный. За сухой формулировкой «управление автономной энергосистемой Норильского промышленного района» стоит масса сложнейших задач: в условиях полной изоляции от Единой энергетической системы России бесперебойно обеспечивать электричеством, теплом и водой население трех заполярных городов (Норильск, Дудинка, Игарка), нескольких посёлков, а также многочисленные предприятия. И все это в режиме вечной мерзлоты, сурового климата, короткого лета и прочих сложностей, вытекающих из специфики расположения этого арктического региона. Однако оторванность от Большой земли и экстремальные погодные условия вовсе не отменяют необходимости работать надежно и безопасно. Именно поэтому «Норникель» и вкладывает гигантские средства в современные очистные сооружения. Новые ЛОС обошлись компании в 1,141 млрд рублей, но это, безусловно, того стоило: сразу 44 местных предприятия — от городской нефтебазы до цементного завода — отныне будут безопасны для здешних рек и озер.

Для своих локальных очистных сооружений руководство НТЭК решило выбрать уже проверенную технологию, основанную на методе физико-химической очистки. Он состоит в реагентной обработке отработанной воды: специально введенные в жидкость химические вещества, вступая в реакцию, либо поднимают на поверхность, либо опускают на дно частицы нефтепродуктов, металлов и прочих вредных элементов. Эти взвеси и осадки собирают с помощью фильтров, а на выходе получают чистую воду. Такие стоки уже совершенно безвредны для водоемов и их обитателей. Собранные отходы, в свою очередь, обеззараживают ультрафиолетовыми лампами, понижая класс их опасности до IV. Их утилизация допускается на обычных полигонах ТБО. Аналогичные технологии очистки компания-подрядчик «Ионообменные технологии» уже успешно применяла на объектах Балтийского химического комплекса, в системе водоподготовки минерально-химической компании «Еврохим» и некоторых других.

Есть еще одно неоспоримое преимущество новых ЛОС, спроектированных для нужд «Норникеля» специалистами Института «Норильскпроект» (филиал Института «Гипроникель»): они работают непрерывно, в автоматическом режиме, что полностью исключает влияние человеческого фактора. Отметим, что это первые подобные промышленные объекты на территории Норильска. В 2023 году Норильско-Таймырская энергетическая компания собирается ввести в строй еще одни ЛОС, абонентами которых станут 17 предприятий Норильского промышленного района. А до 2025 года на различных промышленных площадках российского горно-металлургического гиганта будут запущены еще 12 аналогичных объектов производительностью от 700 до 10 000 м3/сутки.