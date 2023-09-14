В Новгородской области состоялись учебно-тренировочные занятия ООО «Транснефть-Балтика»

В Шимском районе Новгородской области прошли масштабные учения по ликвидации последствий выхода нефти.

Почти 80 специалистов, свыше 30 специальных автомобилей, вездеходов и даже вертолет были задействованы в масштабных учениях по ликвидации последствий выхода нефти из магистрального нефтепровода БТС-2 в Новгородской области, передает «Новгород.ру».

Такие учебно-тренировочные занятия ООО «Транснефть – Балтика», в ведении которого находится нефтепровод, проводит регулярно. Они необходимы для поддержания постоянной готовности подразделений, привлекаемых для устранения возможных аварийных ситуаций. На них проверяют оснащенность аварийных формирований исправным оборудованием и техникой, следят за тем, чтобы работники не забывали соблюдать меры безопасности и нормы охраны труда даже в экстремальных условиях. Отрабатывают и взаимодействие между различными подразделениями, с другими ведомствами.

По легенде диспетчеры нефтепроводного предприятия обнаружили условное снижение давления на участке БТС-2, после чего транспортировку остановили – тоже условно, а к месту выдвинулись патрульные группы, которые «убедились» в появлении нефтяного пятна.

Дополнительную сложность учениям придавало выбранное место «аварии» – труднодоступная болотистая местность. Поэтому сорбент, необходимый при сборе углеводородов, для быстрого выполнения задач доставляли на вертолете, а добираться к месту «аварии» людям и менее проходимой технике помогали мощные гусеничные вездеходы.

У каждого подразделения, задействованного в учениях, своя задача. Одни работники должны в максимально сжатые сроки прибыть к месту выхода нефти и локализовать выход углеводородов – с помощью боновых заграждений остановить его распространение по болоту. После этого проводят мероприятия по откачке топлива с помощью специальных устройств – нефтесборщиков. В ходе учений дана еще одна вводная: нефть все же дошла до расположенной неподалеку реки Шелонь – аварийные бригады тут же направляются туда, устанавливают боны уже на воде и также локализуют и устраняют последствия ЧП.

Главная задача нефтепроводчиков – обеспечивать не только безопасные, но и стабильные поставки нефти. Поэтому другая бригада оперативно прокладывает байпасный, то есть временный, трубопровод, соединяющий неповрежденные участки стальной магистрали. Он должен обеспечить работу БТС-2 по временной схеме на время «ремонта».

После этого можно приступить к восстановлению аварийного участка. Прямо в болоте фрагмент трубопровода «вырезают» и «меняют» на новый. После необходимых проверок и испытаний его вновь «подключают» к основной трубе… БТС-2 «снова» работает на полную мощность.

Во время решения основных задач учений могут поступить и дополнительные вводные, имитирующие различные нештатные ситуации, с которыми могут столкнуться задействованные в ликвидации последствий аварии сотрудники. На этот раз, например, одному из работников стало «плохо» от паров нефти. С ним прямо на месте проводят реанимационные мероприятия, а после того, как сердце «снова» забилось, отправляют в больницу.

На учениях работники ООО «Транснефть – Балтика» продемонстрировали необходимую подготовку и слаженность, что отметили и сторонние наблюдатели. Например, начальник Главного управления МЧС России по Новгородской области Сергей Козырев отметил их высокий уровень готовности к реагированию на нештатные ситуации, а также оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием. Всё это, по мнению генерала, должно способствовать быстрой и качественной ликвидации различных аварий.

За 2022 год на предприятии, действующем в восьми регионах страны, провели более 1200 учебно-тренировочных занятий различного уровня. Там подчеркивают, что учения – одна из ключевых составляющих поддержания необходимого уровня безопасности, которая позволяет сотрудникам уверенно действовать в любой самой сложной ситуации.

Источник: https://m.novgorod.ru/news/uverennost-v-lyuboy-situacii-v-shimskom-rayone-proshli-masshtabnye-ucheniya-po-likvidacii-posledstviy-vykhoda-nefti—194126.html