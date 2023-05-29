В новгородской «Транснефть – Балтике» отметили стабильность и бесперебойность отечественного оборудования

Вчера, 24 мая, сотрудники «Транснефть – Балтики» познакомили новгородских журналистов с новым отечественным оборудованием, которое ничем не уступает импортному, передает издание «53 Новости».

К примеру, для отбора проб и проведения анализа воздуха на предприятии используют самый настоящий шприц, которым буквально всасывают кислород.

То же касается промышленной электроники и приборов.

Начальник лаборатории экологического мониторинга Новгородского районного нефтепроводного управления Наталья Горячёва подчеркнула, что для работы необходима только достоверная информация: «Для этого мы стали использовать отечественное оборудование под замену импортному. Оно новое, и что самое главное – хорошего качества и точности».

Наталья Горячёва подметила, что новая техника обеспечивает стабильную и бесперебойную работу.

Корреспондент «53 новостей» уточнил, удобнее ли отечественное оборудование в использовании, чем иностранное. Начальник лаборатории указала, что современная техника очень быстро «прижилась» и персонал её быстро освоил.

— Сколько потребуется лет, чтобы полностью перейти на всё отечественное?

«На предприятии уже 90 процентов оборудования нашего производителя. Остались буквально единицы, которые мы, скорее всего, уже в следующем году заменим на все 100», — ответила Наталья Горячёва.

По словам специалиста отечественное оборудование использовалось всегда, но ранее считалось слабым и неактуальным.

«Сейчас наши научились делать отличную электронику, даже с собственным программным обеспечением. Теперь мы можем смело работать в том числе и на компьютерах. А в некоторых случаях больше не нужно тратить время, чтобы делать расчёты, заполнять журналы.

Также отличным плюсом является то, что у наших нет перебоев с поставками. Теперь работаем без каких-либо проблем», — подытожила Наталья Горячёва.

Источник: https://53news.ru/novosti/v-transneft-baltike-pokazali-shpricz-dlya-analiza-vozduha-a-takzhe-otvetili-skolko-let-im-nuzhno-dlya-polnogo-importozameshheniya.html