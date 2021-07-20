В Новороссийске запустят пилотный проект по опреснению морской воды

Администрация Новороссийска провела переговоры с представителями инжиниринговой компании из Екатеринбурга. Ключевой темой диалога стало решение проблемы с водоснабжением города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.

По итогам встречи стороны договорились запустить пилотную программу по сборке и введению в эксплуатацию современной станции, способной опреснять морскую воду. Екатеринбургские инженеры рассказали, что мощность инновационных опреснителей позволяет выдавать серьезные объемы высококачественной дистиллированной воды. При этом станции затрачивают на опреснение минимальное количество электрической энергии.

На данном этапе пилота специалисты жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска займутся проектной документацией, которая касается монтажа опреснителей. Кроме того, эксперты уточнят базовые параметры опреснительных станций – технические условия работы, затраты на сборку и обслуживание, производительность опреснителей.

Ранее в новороссийском «Водоканале» сообщили, что будут отправлять сообщения на смартфоны горожан о планируемых отключениях поставок воды и электроэнергии. Чтобы получать такие сообщения, жители должны скачать на свой гаджет специальное приложение, указав адрес места проживания. Таким образом, горожане смогут заблаговременно получать информацию о проведении плановых работ на объектах электро- и водоснабжения. Кроме того, через приложение будет удобно получать разъяснения в случае возникновения крупных коммунальных аварий.

Источник фото: politnavigator.net