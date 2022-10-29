В Облачном Р7-Офисе можно совместно работать над документами даже с неавторизованными пользователями

В офисном пакете Облачного Р7-Офиса есть возможность настроить доступ к документам или папкам для неавторизованных пользователей.

В Облачном Р7-Офисе можно совместно работать над документами: текстовыми, таблицами и презентациями. Чтобы поделиться документом с другими пользователями, в том числе неавторизованными в системе, можно отправить на него ссылку.

Для того, чтобы сгенерировать ссылку, в любом из редакторов нужно выбрать вкладку «Совместная работа», затем «Совместный доступ», после чего откроется новое окно «Настройки совместного доступа». В этом окне нужно разрешить «Доступ по внешней ссылке» (активировать движок вправо) и после этого нажать рядом на стрелку вниз и выбрать один из вариантов доступа к документу: «Полный доступ», «Пользовательский фильтр», «Комментирование», «Только чтение» или «Запретить доступ».