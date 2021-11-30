В Оренбурге прошла Школа молодых археологов России и Казахстана

С 23 по 26 ноября 2021 г. более 50 студентов-историков ОГПУ, ОГУ, Актюбинского и Западно-Казахстанского университетов побывали на лекциях, мастер-классах и виртуальных экскурсиях от профессиональных археологов двух стран.

Так, корифей оренбургской археологии, основательница постоянно действующей в регионе археологической экспедиции, лаборатории ОГПУ и научной школы Нина Моргунова прочитала будущим исследователям фундаментальную лекцию о методике поиска и обнаружения на местности древних поселений и могил, их систематических раскопок, анализа и датировки находок. Научный сотрудник Института археологии РАН Екатерина Клещенко из Москвы раскрыла особенности изучения погребений с кремациями, когда из минимума сгоревших останков ученые умудряются извлечь информацию о поле, возрасте похороненных и даже об их одежде и украшениях по следам оплавленного металла, стекла и др. Специалист музея археологии ОГПУ Ольга Хмелевская на конкретных примерах поделилась секретами профессионального мастерства по консервации, обработке археологических находок в полевых условиях, без которой на открытом воздухе они могут распасться в считанные дни.

В рамках Школы были представлены современные возможности экспериментальной археологии, которая позволяет опытным путем проверить научные гипотезы, восстановить технологии древних людей, орудия, определив их эффективность и предназначение. Например, зав. Музеем археологии ОГПУ Людмила Краева рассказала об экспериментах российских специалистов по воссозданию гончарных приемов различных археологических культур: заготовке глины, подготовке формовочной массы, подбору добавок (раковины, слюды, талька и др.), лепке, орнаментации и обжигу керамики. А зав. лаборатории Института степи УрО РАН Сергей Богданов представил результаты современных опытов по выплавке из руды меди, отливке и ковке изделий по технологиям бронзового века.

Профессиональные знания студентов также расширили лекции по социальной структуре древних обществ сотрудника ОГПУ Айрата Файзуллина, по ранним кочевникам Южного Урала от московского специалиста Центра палеоэтнологических исследований Алины Чирковой, по средневековым золотоордынским городам в бассейне реки Урал от профессора ЗКГУ Мурата Сдыкова, по намогильным памятникам мусульманского населения от проректора АГУ Рахыма Бекназарова.

Занятия дополнили виртуальные экскурсии по экспозиции «Золото сарматских вождей» Оренбургского губернаторского музея, фондам Музея археологии ОГПУ и др.

Закономерно особое внимание в рамках Школы было уделено вопросам сохранения археологического наследия России и Казахстана, в обсуждении которых приняли участие: сотрудник Института этнологии и антропологии РАН из Москвы Эмма Зиливинская, зав. археологической лабораторией ОГПУ Лидия Купцова, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин, директор Института социально-гуманитарных инноваций и массмедиа ОГУ Юлия Кудашова и др.

В целом международная встреча подтвердила необходимость развития сотрудничества между выросшими из советской науки национальными научными школами России и Казахстана, совместного изучения трансграничных археологических культур, обмена научными результатами для понимания общих исторических процессов в евразийских степях, кооперации в подготовке новых профессиональных кадров.

Организаторами Школы выступили совместно АНО «Содружество народов Евразии», Оренбургский государственный педагогический университет и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

Мероприятие проведено с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.