В памятнике Юрию Лужкову образ человека-эпохи воплотил Александр Рукавишников

21 сентября 2021 г., в день 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова, на его могиле на Новодевичьем кладбище был торжественно открыт мемориал.

На церемонии присутствовали члены семьи, друзья, коллеги Юрия Лужкова, а также политики, общественные деятели, деятели культуры и спорта, пришедшие почтить его память: В. Колокольцев, Г. Явлинский, Л. Ярмольник, Л. Якубович, А. Чилингаров, А. Бастрыкин, И. Левитин, Г. Онищенко, С. Андрияка, А. Шилов и многие другие.

Замысел создателей монумента в том, чтобы отразить масштабность и многогранность Юрия Лужкова, событий и свершений, которые определили целую эпоху и были бы немыслимы без него. Монументальная бронзовая колонна символически «пробивает преграды» – каменное основание памятника – и несет на себе барельефы с изображениями знаковых деяний Юрия Лужкова, его проектов, стремлений и замыслов. В число барельефов вошли не только конкретные объекты, воплощенные при участии и по инициативе Юрия Лужкова – Храма Христа Спасителя, делового центра Москва-Сити, ТТК, новых зданий МГУ и прочих проектов, определивших облик современной столицы – но и символические отсылки к таким важным для Ю.М. Лужкова темам, как социальная поддержка, помощь соотечественникам за рубежом, развитие науки и промышленности, развитие жилищного фонда и многим другим.

Четырехгранную бронзовую колонну венчает статуя Георгия Победоносца, святого покровителя Москвы, защитника столицы и ее жителей, а также ангела-хранителя Юрия. Памятник Ю. М. Лужкову – не только напоминание о годах его служения Москве и москвичам, но и образ его самого – человека-глыбы, человека-эпохи, вехи в современной истории города и страны.

Спикерами на открытии мемориала выступили Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, ректор МГУ Виктор Садовничий, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и Александр Рукавишников, автор памятника, народный художник и лауреат Государственной премии РФ.

Панихиду совершил архиерей Русской православной церкви, митрополит Каширский, викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, митрополит Феогност. По завершении службы он сказал: «Только то, что мы отдаем – по-настоящему наше. Этот памятник, гениально задуманный, показывает, насколько он был богатый человек, сколько Юрий Михайлович сделал и оставил на земле… И Господь дал нам возможность быть рядом с таким человеком».

Игорь Щеголев обратился к собравшимся с напоминанием о том, какую роль Юрий Михайлович сыграл в истории Москвы и России: «Сегодня вы вспоминаем выдающегося градоначальника. Юрий Михайлович всегда был в движении, и благодаря его многотрудным усилиям Москва приобрела свой современный облик и стала примером не только для российских городов, но и для многих мировых столиц. Он был незаурядным человеком, олицетворявшим свое время. Время Лужкова – это время масштабного жилищного и дорожного строительства, восстановления и реконструкции памятников истории и архитектуры, социальных, культурных и экономических инициатив…».

Щеголев также вспомнил о поддержке, которую Лужков оказывал Крыму и Черноморскому флоту, назвав его выдающимся государственником и настоящим патриотом Москвы и России, чье имя навсегда останется в сердцах москвичей и истории Отечества.

Ректор МГУ В. Садовничий в своей речи уделил особое внимание той поддержке, которую Юрий Лужков оказывал университетам и образовательной сфере в целом. Директор Большого театра Владимир Урин, соответственно, рассказал о помощи мэра Лужкова деятелям культуры и о том развитии, которое столичная театральная сцена получила благодаря его участию.

В завершение официальной части скульптор А. Рукавишников указал, что если бы колонна памятника содержала полный перечень свершений и заслуг Юрия Лужкова, то она могла бы дойти до центра Земли.

Могила Ю. М. Лужкова расположена на центральной аллее Новодевичьего кладбища. 21 сентября ему бы исполнилось 85 лет. Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он возглавлял правительство столицы на протяжении 18 лет, внес значительный вклад в становление российской государственности и развитие Москвы. Указ об увековечении памяти Ю. М. Лужкова был подписан Президентом России В.В. Путиным 13 февраля 2020 г.