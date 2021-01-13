В Парке отдыха «Ривьера-Сочи» активисты заложили аллею новогодних елей

В среду, 13 января в сочинском Парке отдыха «Ривьера-Сочи» экоактивисты высадили в почву 17 молодых голубых елей. В новогодние и рождественские праздники деревья стали роскошным украшением центрального входа и главной прогулочной аллеи парка.

В администрации общественного пространства рассказали, что в эти праздники впервые было принято решение об отказе от использования срубленных хвойных деревьев для украшения прогулочных зон. Вместо этого парк закупил уже сформировавшиеся ели, посаженные в специальных кадках.

«До сегодняшнего дня эти красавицы прорастали в специальных кадках, однако теперь мы пересадили их в открытый грунт нашего парка. С одной стороны, деревья смогут сформировать более крепкие корни в естественных почвах. С другой стороны, такое решение будет способствовать восстановлению историко-культурного облика “Ривьеры” – одной из старейших на нашем популярном курорте общественных зон отдыха», – рассказал Давид Согоян, гендиректор МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи».

Одну из елей администрация «Ривьеры» передала в Мамайку – в подарок учащимся интерната №2. Воспитанники школы высадили ель в открытый грунт – в центральном дворе социального учреждения.