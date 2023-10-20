В Пекине объявлено о создании повышающего инвестиционный потенциал альянса CASI

Ведущий аналитический центр Китая, занимающийся вопросами финансирования с учетом экологии, расположенный в Пекине институт финансов и устойчивого развития (Institute of Finance and Sustainability, IFS), объявил о глобальной инициативе по повышению потенциала стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающейся экономикой (EMDE) для финансирования устойчивого развития на конференции в рамках форума «Пояс и путь», проходящего на этой неделе в Пекине. Задачей Повышающего потенциал альянса для инвестирования в устойчивое развитие (CASI) является организация программ качественного обучения, которые помогут странам развивать финансирование устойчивого развития в странах ASEAN, Центральной Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Доктор Ма Джун (Ma Jun), президент института IFS и бывший сопредседатель Рабочей группы по финансированию устойчивого развития (SFWG) G20, подчеркнул важность повышения потенциала для раскрытия возможностей финансирования устойчивого развития Глобального Юга. «Недостаточные технические возможности являются ключевым препятствием для мобилизации финансирования частного сектора с целью принятия мер в связи с изменением климата и устойчивого развития в странах EMDE. В 2023 году рабочая группа SFWG G20 сделала повышение потенциала одним из своих главных приоритетов и призвала международные сообщества принять меры для повышения потенциала и предоставления технической помощи развивающимся странам», — сказал доктор Ма.

В ответ на предложение G20, альянс CASI планирует использовать более эффективные и инновационные методы передачи и распространения обобщенных знаний и лучших методик, предлагаемых участвующими организациями, по различным каналам. В настоящий момент основные участники рынка финансирования устойчивого развития, включая институт IFS, фонд Silk Road Fund, организацию HKMA IFFO, банк HSBC, банк Standard Chartered Bank, компанию Neuberger Berman, подтвердили свое участие в альянсе CASI в качестве финансирующих участников. 28 других участвующих организаций, включая платформы международных организаций, университетов, ассоциаций, неправительственных организаций, аналитических центров и профессиональных поставщиков услуг, присоединились к альянсу CASI в качестве поставщиков знаний и каналов распространения. «Мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы свое участие в альянсе CASI подтвердят и другие организации», — сказал доктор Ма.

Ассоциация CASI будет предлагать очное обучение и программы онлайн-обучения широкой аудитории, включая сотрудников регулирующих органов, финансовых учреждений, корпораций и поставщиков услуг из стран EMED, раскрывая основные сдерживающие факторы на этих рынках, например экологическую классификацию, раскрытие информации об устойчивом развитии, финансовые продукты, политические стимулы, рынки квот на выбросы углерода и организация экологичных проектов.

Доктор Ма дополнительно пояснил, что: «Ассоциация CASI является версией 2.0 Глобальной программы лидерства в области экологичного финансирования (GFLP) института IFS, которая за последние пять лет уже организовала и поддержала 30 глобальных мероприятий по повышению потенциала, в которых приняли участие более 4500 участников из 70 стран».

Формальное мероприятие, посвященное созданию альянса CASI, состоится в Дубае во время ежегодно проводимых ООН переговоров по борьбе с изменением климата (COP28) в начале декабря. Ассоциация CASI должна приступить к работе в начале 2024 года.