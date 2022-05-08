В Перми не прекращают работу рестораны Макдоналдс

Пермь вошла в число 19 городов России, где Макдоналдс не закрыл ни одного ресторана. Разбираемся, почему они работают после объявления ухода сети из России.

Владельцы сети общественного питания 8 марта 2022 года на фоне санкций объявили о прекращении работы в России с 14 марта. Однако уже больше месяца все шесть заведений в Перми продолжают принимать клиентов, не меняя режим работы и ассортимент. В компании Макдоналдс отказываются от комментариев о продолжении деятельности нескольких десятков заведений сети.

Прикамье вошло в список 19 регионов, где не закрылся ни один Макдоналдс. Максимально сеть сократила присутствие еще в трех — Москве (работает 1 из 208), Московской области (работает 2 из 141) и Санкт-Петербурге (работает 6 из 83). В 41 регионе сеть полностью прекратила деятельность.

По информации Properm.ru, свое присутствие в России сохранили только те заведения Макдоналдс, которые работают как франчайзи. Ими управляет не американская сеть, а российские предприниматели — для Перми это ООО «Региональная сеть предприятий питания», которые сами принимают решения о том, приостановить деятельность или продолжить обслуживание клиентов. Также для обеспечения деятельности сети франшизных ресторанов продолжает работать логистический оператор Havi Logistics, он не прекратил деятельность в России.

И до введения санкций сеть поставок для ресторанов была построена на продукции российских производителей. Например, мясо птицы поставляет «Черкизово», говядину — «Мираторг», поставщики зелени — тепличные хозяйства «Белая дача» и «Мое лето». Также остаются в силе все договоры аренды.

Источник: https://properm.ru/