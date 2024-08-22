В Перми прошел грандиозный финал Кубка России по аквабайку

Спортсмен из Санкт-Петербурга Анастас Панченко завоевал Кубок России по аквабайку в королевском классе Runabout GP-1. Финал соревнований по водно-моторному спорту прошел на городской набережной в Перми 17–18 августа. На состязания из самых разных регионов России приехали сильнейшие спортсмены.

Медали золотого и серебряного достоинства в рамках второго этапа Кубка России по аквабайку завоевал Анастас Панченко, гонщик команды Ленгазспецстрой, мастер спорта России, член национальной сборной России и сборной Санкт-Петербурга. В общем финальном зачете он стал обладателем Кубка России.

Команда столкнулась на соревнованиях с определенными сложностями из-за очень тяжелой воды в реке Каме, рассказал аквабайкер. Мотоциклы не могли развить максимальную скорость в тестовых заездах перед финалом. Но победить позволило мастерство технического инженера команды Михаила Собоцкого, благодаря которому во время гонки двигатели байков работали в полную мощность.

Организация соревнований и локация соответствовали статусу события, заметил Анастас Панченко. Большое количество зрителей, собравшихся поболеть за спортсменов на центральной набережной, очень заряжало на победу, признался байкер и добавил, что доволен гонкой и техникой.

Фото: пресс-служба РОО «СФВМС Санкт-Петербурга»