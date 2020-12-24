В Петербурге спустя 1,5 года возобновились продажи «каблучка» Peugeot Partner

Группа компаний «Аларм-Моторс» объявляет о старте продаж в Санкт-Петербурге фургона Peugeot Partner II-го поколения.

Автомобиль, продажи которого приостановились в России в середине 2019 года, возвращается в двух вариантах длины кузова: L1 (4380 мм) и L2 (4628 мм). Для каждой версии предлагаются бензиновый или дизельный двигатели мощностью 115 л.с. и 90 л.с. соответственно. Все комплектации оснащены 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Фургон производится на российском заводе ПСМА Рус в Калуге.

На старте продаж доступна удлиненная версия Partner стоимостью от 1, 289 млн рублей. Выпуск стандартной комплектации запланирован на февраль 2021 года, а ее цена составит от 1,199 млн рублей.

— Partner интересен как малому и среднему бизнесу, так и крупным компаниям, которым необходимо перевозить грузы внутри мегаполисов. Автомобиль привлекает покупателей относительно небольшим расходом топлива среди представителей своего сегмента, стоимостью владения, размерами багажного отделения и возможностями по доставке в самые сложные для проезда локации в крупных городах, — говорит Евгений Кабанов, директор управления по работе с корпоративными клиентами ГК «Аларм Моторс». – Производство на территории России позволяет Peugeot Partner претендовать на поставки в государственные и муниципальные организации.

Автомобиль при дополнительном оснащении рефрижераторной установкой и подогревателем грузового отсека подходит для доставки продуктов питания и лекарств. Кроме того, его можно использовать как передвижную лабораторию для экстренного ремонта машин, а также для других целей внутригородской логистики.

«Аларм-Моторс» уже в первой половине следующего года готовится поставить крупную партию Partner объемом около 100 автомобилей одной из логистических компаний.

По прогнозу дилера, фургон способен занять более 20% в продажах линейки коммерческого транспорта Peugeot. Росту популярности модели будет способствовать расширение доступных опций в течение следующего года.

Кроме того, интерес к Partner может вырасти после появления пассажирской версии фургона, которая расширит аудиторию модели. Частные владельцы смогут использовать Partner как недорогой и вместительный семейный автомобиль, а бизнес, например, — в сегменте такси, предлагая увеличенное пространство для багажа.

Дополнительная информация

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей Hyundai, KIA, Ford, Suzuki, Mazda, Haval, Geely, Peugeot, FIAT, UAZ. В 2019 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 9008 новых автомобилей (на 3% больше, чем в 2018 году) и 4650 машин с пробегом (рост – 19% к 2018 году).