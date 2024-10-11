В посвященной Экономическому диктанту пресс-конференции примет участие Фонд Юрия Лужкова

Фонд Юрия Лужкова примет участие в пресс-конференции, посвященной Всероссийскому экономическому диктанту. Мероприятие в пресс-центре ТАСС 14 октября 2024 года проведет организатор образовательной акции – Вольное экономическое общество России. Участниками события станут руководители оргкомитета Экономического диктанта, руководители организаций-партнеров акции, ведущие учёные и эксперты, государственные деятели. Фонд Юрия Лужкова представит его директор Геннадий Теребков.

Экономический диктант, который пройдет 15 октября 2024 года, будут писать жители всех российских регионов – это учащиеся школ и студенты, учителя, преподаватели, эксперты, бизнесмены, государственные и общественные деятели, специалисты. Более того, к ним присоединятся и представители других стран, таких как Беларусь, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Монголия, Турция, Сирия, Китай, Армения, Казахстан. Организаторы предполагают, что будет побит рекорд прошлого года по числу участников акции – 340 тысяч человек.

Экономический диктант можно написать на одной из площадок акции – по всей России их будет более 1100. При желании проверить экономическую грамотность можно и в онлайн-формате на сайте проекта.

Популяризации просветительского проекта способствует проводимый с 2021 года среди учащихся 9–11 классов и студентов высших учебных заведений конкурс «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2024». В этом году молодежью из российских регионов и ближнего зарубежья было прислано в первые дни с начала конкурса более 300 вопросов. Жюри уже выбрало финалистов, а Фонд Юрия Лужкова по традиции наградит специальной премией самого юного из победителей.

ВЭО России при поддержке Фонда Юрия Лужкова, ведущих вузов страны и других партнеров проводит Экономический диктант с просветительской целью: показать важность экономических знаний для любого человека в его обычной жизни, вызвать интерес к актуальной экономической повестке и экономической науке. В диктанте организаторы предложат участникам назвать памятные историко-экономические даты, ответить на вопросы, связанные с экономической историей России, каждодневными практическими аспектами экономической науки и современными процессами.

После подведения итогов акции будет составлен аналитический отчет и разработаны практические рекомендации по повышению экономической грамотности населения.