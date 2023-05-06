В пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция о перспективах развития бизнеса в России

Общество
6 мая 2023

28 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» прошла конференция на тему «Перспективы развития бизнеса в России: новые условия, вызовы и возможности». Конференция прошла в рамках ряда мероприятий национального конкурса и бизнес-премии «Топ-20 успешных проектов», учредителем которой является Светлана Листопадова, учредитель и президент Национального дискуссионного клуба «Росток», издатель и главный редактор журналов «Финанс Таймс» и «Мелон Рич». Участниками встречи стали представители бизнеса, члены делового сообщества и СМИ.

В президиум вошли представители экспертного совета Премии: Егор Иванков, председатель комиссии по развитию креативных индустрий в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ; Евгения Богатова, председатель контрольно-ревизионной комиссии РСПП РФ; Вениамин Каганов, председатель комиссии по развитию финансовой, управленческой и коммуникационной грамотности бизнеса ТПП РФ; Мария Тарханова, председатель Союза пиарщиков России; Александра Закирова, член правительственной комиссии по вопросам развития МСП; Ксения Губина, клинический психолог, член Ассоциации заслуженных врачей России.

Встреча была информативна для всех присутствующих. Обсуждались важные для бизнеса темы: особенности цифрового рубля, внедрение нейросетей, помощь государства бизнесу и многие другие.

Российские предприниматели и инвесторы в текущей ситуации осознают удачную возможность для прогрессивного рывка на новый уровень, для альтернативных новых путей развития. Главная цель конференции – поиск путей преодоления вызовов и решения экономических проблем страны.

По итогам мероприятия планируется разработать и принять резолюцию с рекомендациями и предложениями от представителей бизнеса.

Как заявил председатель комиссии по развитию креативных индустрий в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, президент ГК «Салюс» Егор Иванков, сегодня страна заинтересована в капитализации нематериальных активов в творческой индустрии: «Объем нематериальных активов не имеет границ. История помнит множество случаев, когда люди изобретали или придумывали что-либо и не получали от этого материальной выгоды. Поэтому сейчас перед государством стоит задача по защите прав результатов интеллектуальной деятельности. Благодаря такой поддержке нематериальные активы продолжат наращиваться».

О государственной поддержке бизнеса рассказала член правительственной комиссии по вопросам развития МСП Александра Закирова: «Есть ряд государственных организаций, которые помогают предпринимателям разобраться в огромном количестве новых законопроектов. Я бы рекомендовала обращаться в Министерство экономического развития Российской Федерации. А именно, в центр «Мой бизнес». Также хочу посоветовать обратиться в «Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства». Эти организации помогут представителям бизнеса!».

В своих докладах представители экспертного совета делились анализом различных бизнес-моделей.

Так, председатель контрольно-ревизионной комиссии РСПП РФ Евгения Роменовна Богатова рассказала о ESG-формате: «ESG-повестка российского бизнеса — это инструмент устойчивого развития. Если предприниматели хотят, чтобы движение их бизнеса было сбалансированным, то необходимо внедрять ESG!».

«Мне кажется, что задача тех, кто занимается аналитикой, — понять, на что ориентированы люди, и донести до них справедливую, правильную информацию, которая позволит им сориентироваться на российский рынок. Эта информация должна быть доступна предпринимателям, чтобы они понимали, чего желает потребитель», — заявил в ходе конференции Вениамин Шаевич Каганов, председатель комиссии по развитию финансовой, управленческой и коммуникационной грамотности бизнеса ТПП РФ.

Острую тему инфобизнеса подняла Мария Тарханова, председатель «Союза пиарщиков России»: «Инфопредприниматели взяли своей целью вытеснить реальный бизнес. Поэтому, когда я оценивала заявки номинантов, в первую очередь я обращала внимание на то, какой вклад этот конкретный бизнес вносит в явление российского бизнеса. Например, сфера строительства, на мой взгляд, напоминает всему бизнес-сообществу о том, что реальный бизнес еще существует. Именно на нём держится экономика, а не на выдуманных курсах и онлайн-школах», – заявила Мария.

Тему психологического здоровья предпринимателя затронула Ксения Губина, клинический психолог, член Ассоциации заслуженных врачей России: «Новые условия и вызовы заставляют быть очень сильными. Мне очень понравилась бизнес-концепция, связанная с экологией. В ней есть социальная часть, в которую входит психологическое состояние предпринимателя и его сотрудников. Психологический спокойный бизнесмен может принести больше пользы обществу».

Приглашенными спикерами также выступили: Андрей Карпенко, вице-президент фонда «Линия жизни»; Светлана Аргурт, заместитель директора центра изучения и мониторинга эффективности мер социальной и экономической поддержки промышленности и предпринимательства; Елена Бурцева, генеральный директор АНО «Современный формат»; Ирина Гольмгрейн, директор по продукту федерального медиахолдинга 1MI; Ирина Осматеско, генеральный директор OSM Бизнес Академии «Осознанная система маркетинга», и многие другие.

Так Андрей Карпенко подчеркнул, что бизнес и благотворительность всегда идут вместе. А Светлана Аргурт отметила, что для предпринимателей нужно делать бизнес-инкубаторы, которые помогут им ориентироваться в законодательстве.

Особый интерес у собравшихся вызвало выступление Елены Вячеславовны Бурцевой, которая заявила, что сегодня необходимо обратить внимание на те ошибки в ведении бизнеса, которые очень дорого могут обойтись предпринимателям. В первую очередь это изменения учёта налогов на едином налоговом счёте. Елена Вячеславовна проводит множество бизнес-консультаций, вопросы о налогах одни из самых частых.

Еще один интересный доклад касался нейросетей. «Предпринимателю важно вовремя ухватиться за тренд. Нейросети сейчас – это то же самое, что компьютеры для бизнеса в девяностых-нулевых. Нейросети будут внедряться в предпринимательство, и в скором будущем мы не сможем представить бизнес-процессы без этой технологии», – рассказала Ирина Гольмгрейн. Кроме того, в своем выступлении она продемонстрировала различные варианты применения нейросетей.

О важности пиара говорила Ирина Осматеско, эксперт в продвижении личного бренда: «Как бы хорошо в вашей структуре не была выстроена система продаж и маркетинга, если вы не занимаетесь своим продвижением, о вас и не узнают».

О своей модели бизнеса рассказала Анна Турава, директор по маркетингу компании ALLES: «Аналитики прогнозируют рост рынка автомоек самообслуживания и роботизированных комплексов до 40–50% в общей структуре автомоек». И сегодня компания ALLES – ведущий производитель оборудования и программного обеспечения для моек самообслуживания.

Большой интерес вызвал доклад основателя Национального центра перепланировок и реконструкций Светланы Гоненко. Эксперт отметила, что сегодня «законодательство в сфере недвижимости пришло к тому, что если есть неоформленная перепланировка, то это большие проблемы для собственника и его наследников». Национальный центр перепланировок и реконструкций ставит своей задачей помощь в урегулировании документов на собственность.

О рынке «умных домов» рассказал руководитель компании Techliving Дмитрий Ерёмин. По его словам, «с приходом бытовых систем рост рынка составил 20–30%». Компания Techliving специализируется на комплексной разработке и внедрении систем автоматизации и мультимедиа в умные дома.

Елена Корнеева, член Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников, автор программы по методике раскрытия потенциала человека, затронула тему духовно-нравственного воспитания детей: «Сейчас особенно актуально растить духовно-нравственных детей, поднимать их интеллектуальный и патриотический уровень».

А Татьяна Васильева, основательница женского бизнес-клуба «Афродита», обладатель степени MBA, заявила, что сейчас необходимо использовать то время, в котором мы живем: «Это уникальная эпоха, в которой у нас есть множество возможностей».

Продолжила тему духовности Лидия Золотарёва, эксперт в психоэмоциональной коррекции, духовный психолог: «Если человек ставит перед собой правильные цели, то их он и добивается», – заявила она.

В завершении конференции аудитория задавала вопросы спикерам и членам экспертного совета.

Конференция стала возможностью для предпринимателей обсудить с единомышленниками интересующие их темы, поделиться опытом и перенять его у коллег, работающих в других областях.

Текст: Егор Румянцев

Фото: Эдуард Корниенко, Известия.

Прямая трансляция: https://www.youtube.com/live/rp5QZgbGBco?feature=share

Источник: Finance Times

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