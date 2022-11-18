В приоритете – экология: «Ураласбест» получил премию «За экологическую ответственность»

Комбинат ПАО «Ураласбест» снова подтвердил свои лидирующие позиции среди крупных предприятий по охране природы. В рамках XVIII всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2022» хризотиловый гигант стал победителем в номинации «За экологическую ответственность». Это почетное место «Ураласбест» занимает уже четвертый год подряд.

Хризотиловый ГОК на протяжении многих лет последовательно реализует масштабную программу по снижению воздействия на окружающую среду. В неё входят самые различные мероприятия – от приобретения новой, более экологичной и эффективной техники, создания безотходных циклов производства до рекультивации отвалов и ремонта очистных сооружений. К примеру, за прошлый год «Ураласбест» реализовал более 20 мероприятий, вложив более 110 млн рублей в ремонт очистных сооружений «Северные», начал проект рекультивации северо-восточной части отвала бывшей фабрики №5 и разработку проекта реконструкции системы аспирации литейного цеха Асбестовского ремонтно-машиностроительного завода. В 2022 году комбинат продолжает реализовывать начатые ранее проекты и начинает новые.

Помимо снижения объема промышленных отходов, как путем приобретения новой техники, так и оптимизацией текущего производства, «Ураласбест» активно вкладывает средства в создание системы профилактического лечения для сотрудников. За текущий год более 400 человек смогли посетить санаторий «Горный лён» по льготным ценам, проведена массовая вакцинация сотрудников от COVID-19 и гриппа. Ежегодно в мероприятия, посвященные охране здоровья сотрудников, комбинат вкладывает более 200 млн рублей.

Комбинат «Ураласбест» является одним из трех крупнейших хризотилодобывающих ГОКов в России и мире. Он добывает хризотиловое волокно – минерал, на основе которого производят более 300 видов промышленной продукции. Это всем знакомый хризотилцементный шифер, трубы, фасадные плиты, сайдинг, электро- и теплоизоляция, накладки на тормозные колодки, защитное снаряжение для работников «горячих» цехов и пожарных, а также многое другое. Хризотиловое волокно обладает уникальными свойствами – оно не горит и выдерживает нагрев до 1500°С, что превышает температуру плавления многих марок стали; не проводит электричество, устойчиво к механическим повреждениям и неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Сегодня материалы на его основе активно применяются в строительстве – в программах капитального ремонта и возведении новостроек, строительстве частных домов, им укрепляют дорожное полотно.

Награждение конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2022» прошло в рамках XI международного форума «Здоровье человека и экология-2022». На нём проходит не только награждение самых активных субъектов экологической деятельности в стране, но и активная работа по совершенствованию текущего природоохранного законодательства в России. Организатором мероприятия выступает Торгово-промышленная палата РФ совместно с ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды». Благодаря деятельности форума удается соблюсти баланс между развитием промышленности и сохранением природного богатства страны.

На форуме рассматриваются вопросы переработки и утилизации отходов производства, защиты среды обитания человека от опасных биологических, химических и экологических факторов, развития профилактического направления в здравоохранении, реализации социальных проектов и многое другое. Также на площадках мероприятия обсуждают и вопросы государственно-частного партнерства в решении текущих вызовов в защите окружающей среды.