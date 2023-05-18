В программном комплексе FROST 3D доступен расчет теплозащиты с XPS ТЕХНОНИКОЛЬ

В пакете программ Frost 3D появилась возможность рассчитать теплозащиту инженерных сооружений при помощи XPS ТЕХНОНИКОЛЬ. Этому способствовало тесное взаимодействие экспертов направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ и специалистов Научно-технического центра «Симмэйкерс», разработчика пакета программ для прогнозных расчетов при проектировании на многолетнемерзлых грунтах.

Программа Frost.Термо пакета Frost 3D позволяет создавать 3D геологическую модель грунтов любой сложности, после чего выполнять расчет температурного режима грунтов с учетом влияния зданий и сооружений, в том числе протяженных линейных объектов.

Наличие теплоизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ в базе данных материалов дает возможность легко заложить расчетные параметры материала и определить оптимальный вариант защитных мероприятий для безопасной эксплуатации объектов на многолетнемерзлых грунтах.

С помощью программного комплекса Frost 3D можно проработать проектные решения и определить параметры применения экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ на многолетнемерзлых грунтах в следующих конструкциях: трубопроводы, земляное полото автомобильных и железных дорог, основания взлетно-посадочных полос, основания зданий и сооружений, шахты, тоннели, плотины и др. Все расчеты выполняются в соответствии с действующей нормативной документацией строительства.

В программу внесены расчетные характеристики всей линейки экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ, которые располагаются во вкладке Материалы базы данных материалов, физических свойств и условий теплообмена.