В Пятигорске состоялось совещание по достижению целевых показателей ЦОПП

27 октября 2021 года в г. Пятигорске в смешанном формате прошло совещание по достижению целевых показателей Центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) с представителями региональных органов исполнительной власти (РОИВ) в рамках комплекса совещаний, инициированного ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации.

В совещании приняли участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, Института развития профессионального образования, Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО), региональных органов исполнительной власти субъектов РФ, руководители уже созданных и планируемых к созданию ЦОПП, а также представители принимающей стороны — Пятигорского государственного университета.

Большая аудитория представителей ЦОПП, РОИВ в субъектах РФ, а также экспертов имела возможность участвовать посредством видеоконференцсвязи, благодаря чему к встрече удалось подключить всех заинтересованных участников. Стоит отметить, что в число таких участников вошли и ЦОПП, функционирующие с 2019 года, и те Центры, которые открылись в текущем году или работают в данный момент по разработанной для них дорожной карте. Подобный формат позволил представителям ЦОПП обменяться опытом, получить ответы на имеющиеся вопросы и новый взгляд на операционную деятельность со стороны более опытных коллег.

Участники совещания обсудили ключевые тренды в области среднего профессионального образования, обновленный функционал ЦОПП, который должен соответствовать данным трендам, возможности развития Центров совместно с партнёрами федерального, регионального и муниципального уровней, а также основные проблемы ЦОПП, которые можно решить посредством открытого диалога с представителями государственной власти и обмена опытом с ЦОПП других регионов.

Открыл совещание со вступительным словом директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Неумывакин Виктор Сергеевич. В своем выступлении он обозначил актуальные на сегодняшний день направления работы ЦОПП, такие как: анализ рынка труда и разработка комплекса мер, направленных на устранение дефицита рабочих кадров; создание “службы одного окна” для граждан и работодателей; формирование модели сетевого взаимодействия; реализация программ профориентации и профнавигации; а также повышение кадрового потенциала и управление материально-технической базой системы СПО региона.

И.о. ректора Института развития профессионального образования Золотарева Наталия Михайловна в своем выступлении затронула тему актуальных общемировых тенденций, которые прямым образом влияют сегодня на работу ЦОПП. К таким тенденциям относятся неопределенность внешней среды, изменение образовательных форматов, а также цифровизация деятельности Центров с целью наиболее оперативного реагирования на постоянно обновляющиеся задачи. Также Наталия Михайловна отметила, что каждый ЦОПП может внести огромный вклад в развитие общества, если ответственно подойдет к выполнению своих функций и станет для экспертов единой дискуссионной площадкой по продвижению отраслевых, региональных и мировых трендов.

Модератор совещания, начальник Центра координации опережающей профессиональной подготовки ИРПО Иванченко Вадим Михайлович в своем выступлении выделил другой важный аспект опережающей работы ЦОПП: «Стратегия развития ЦОПП должна не только соответствовать программе социально-экономического развития региона, но и работать на опережение этой программы». Еще одним важным фактором успешной работы ЦОПП, по словам спикера, должно стать выстраивание прямого диалога с работодателями региона, для того чтобы понять потребности каждого заказчика и стать, таким образом, для него основным партнером в вопросах поиска и подготовки квалифицированных кадров.

Одну из наиболее актуальных тем для ЦОПП затронул в своем докладе начальник отдела профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки ИРПО Любчиков Михаил Николаевич, — это центральная роль ЦОПП в реализации программ профессиональной ориентации граждан, а также в выстраивании системной профориентационной работы в регионе, как одного из наиболее действенных механизмов решения обозначенных задач.

Совещание по достижению целевых показателей ЦОПП завершилось открытым обсуждением существующих вопросов и задач в формате открытого микрофона. Представители ЦОПП поделились уже имеющимися наработками в области опережающей профессиональной подготовки, практиками взаимодействия с основными заинтересованными сторонами внутри региона, представили свое видение тех задач, которые стоят перед ЦОПП в настоящее время и обозначили проблемные моменты в работе центров.

Директор ЦОПП Республики Башкортостан Галямова Кира Валерьевна отметила: «Все Центры опережающей профессиональной подготовки разные и имеют свои особенности. Основной вывод, сформулированный на основании опыта работы, – нужно и важно не только взаимодействовать с региональными органами исполнительной власти, но и выстроить механизм взаимодействия на федеральном уровне».

По итогам совещания были сформулированы установки на последующую проектно-аналитическую сессию, в рамках которой участникам предстояло определиться с основными направлениями развития деятельности ЦОПП, сформировать модель их функционирования, распределить и выстроить последовательный алгоритм действий, который позволит Центрам эффективно решать свои задачи и реализовывать свои проекты.