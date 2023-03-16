В рамках GDC Intella X с Polygon Labs представит платформу на базе Web3 и игры

Intella X, инновационная игровая платформа на базе Web3, разработанная южнокорейским игровым гигантом NEOWIZ, объявила о своем участии совместно с Polygon Labs в предстоящей конференции разработчиков игр Game Developers Conference (GDC) в Сан-Франциско.

Ожидается, что 22 марта на стенде Polygon Labs данная игровая платформа на базе Web3 представит свои серии игр, включая шутер от первого лица «A.V.A.», проект NFT PFP «Early Retired Cats Club», а также демо-версию предстоящей ММОРПГ Web3-игры «EOS Gold», разработанную компанией Blue Potion Games.

«Мы очень рады партнерству с Polygon Labs в рамках конференции GDC 2023 года, — заявил представитель Intella X. — И мы так же рады представить наши предстоящие игры для обеспечения уникальных и незабываемых ощущений от Web3-игр на Polygon».

«Благодаря своей передовой платформе и беспрецедентному контенту, Intella X добивается выдающихся успехов в сфере Web3-игр, что позиционирует ее как ведущего игрока в отрасли, — заявил Урвит Гоэль (Urvit Goel), вице-президент и руководитель отдела глобального развития бизнеса в Polygon Labs. — Мы рады представлять их на стенде Polygon на конференции GDC».

В дополнение к презентации игр, Intella X также проведет мероприятие по белому списку NFT в рамках своего предстоящего проекта NFT PFP «Early Retired Cats Club». Посетители мероприятия могут принять в нем участие, посетив стенд Polygon, где победители будут выбраны методом случайного отбора и получат возможность минтить один из долгожданных проектов NFT PFF в Polygon Network.

До того, как объявить о презентации на конференции Game Developers Conference, Intella X недавно провела мягкий запуск «Intella X Wallet», а также выпустила первую игру из своей серии игр 2023 года.

Кроме того, Intella X недавно установила партнерские отношения с IndiGG в рамках совместной маркетинговой онлайн-кампании GameOn, проводимой INDIGG и Polygon Labs для продвижения здорового игрового процесса на базе Web3.

В первой половине 2023 года Intella X намерена официально запустить свои сервисы платформы, включая собственную децентрализованную биржу (DEX), NFT Launchpad и маркетплейс.

Более подробная информация об игровой платформе на базе Web3 и играх Intella X представлена на стенде Polygon на конференции GDC 2023.