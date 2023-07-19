В рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки» состоится пять заездов участников по разным направлениям

Около 200 человек из 40 регионов России 5 июля приехали на территорию паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря для участия в молодёжном историко-культурном форуме «Истоки» платформы Росмолодёжь.События. Здесь молодые люди узнают о секретах семейной жизни, получат советы от ведущих психологов страны по воспитанию детей и погрузятся в истоки русской культуры.

Участниками первого заезда «Семейные ценности» стали 50 молодых семей: 94 взрослых и 70 детей от 7 до 15 лет, руководители и гости семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческие организации, которые занимаются защитой и поддержкой семьи, отцовства, материнства и детства.

До места проведения форума участники добирались на поезде от Ленинградского вокзала. В одном из залов ожидания для них была организована развлекательная программа, в рамках которой выступили приглашенные артисты. Путешественников познакомили с правилами безопасности в поездах, а аниматоры зарядили позитивным настроением на предстоящий заезд.

На открытии заезда с приветственными словами выступили руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько, директор Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» Борис Сынтин и иеромонах Анастасий (Байков).

«Наша задача – не просто создать условия для развития потенциала нашей молодёжи, а направить его во благо нашей Родины. Поэтому на этом форуме мы делаем акцент на важности семейных ценностей и стараемся уделить время рассказу о культуре, истории и достижениях нашей страны, заложить основы активной гражданской позиции», – отметил руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

На протяжении шести дней участники первого заезда посетят дискуссионные сессии, которые будут транслироваться для всех желающих в социальных сетях форума, проектные лаборатории, где вместе со своими детьми будут работать над постановкой спектаклей. Также у участников есть возможность пройти консультацию у семейного психолога и побеседовать с иеромонахом Анастасием.

«Семейные ценности — это всегда интересно. Особенно ценны выступления спикеров и психологическая поддержка, которая оказывается на форуме. С другой стороны, это ещё и религиозная поддержка, которая скажется позитивно на моральном состоянии», — рассказала участница форума из Запорожской области Анна Зиновая.

Уже 8 июля состоится торжественное открытие форума с участием руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Все участники форума смогут посетить музыкальный фестиваль, приуроченный к Дню семьи, любви и верности, а также прогуляются по историческим достопримечательностям в рамках программы «Больше, чем путешествие»: это Труворово Городище и храм Николы XVII века, древние ворота и смотровая площадка, Словенские ключи, Изборская крепость и Городищенское озеро и его округа.

Кроме того, на форуме «Истоки» запустилась работа волонтёрского корпуса от Росмолодёжь.Добро, в который войдут более 75 добровольцев из разных регионов России. Среди участников волонтёрского корпуса добровольцы из волонтёрских организаций и Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, а также студенты Псковского государственного университета, который выступил ключевым партнёром мероприятия.

«Волонтёрское движение в России с каждым годом набирает обороты — ни одно масштабное мероприятие не обходится без участия добровольцев. В этом году в рамках Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» мы впервые запустили волонтёрский корпус от Росмолодёжь.Добро. Более 75 человек из разных уголков нашей страны по итогам конкурсного отбора приобретут уникальный опыт работы на крупном федеральном событии, найдут единомышленников и расширят кругозор благодаря участию в полезной, образовательной и культурной программах. Волонтерский корпус “Истоков” – это возможность присоединиться к большому волонтёрскому сообществу нашей страны», — сказала руководитель направления Росмолодёжь.Добро Дарья Жукова.

Помимо этого, на всех заездах форума будет действовать акция «Корзина Добра», организованная треком Росмолодёжь.Добро, в рамках которой участники форума смогут собрать гуманитарную помощь для жителей Донбасса и Новороссии.

С 14 июля по 23 августа пройдут ещё четыре заезда по разным тематическим направлениям: «Историко-культурное наследие», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Зарегистрироваться на третий, четвёртый и пятый заезды форума можно по ссылке, заполнив заявку: https://grants.myrosmol.ru/auth/login.

Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви, Псковского государственного университета. Оператор – ФГБУ «Роспатриотцентр».

Справочно: В 2021 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодёжный историко-культурный форум «Истоки», который объединил в городе Печоры Псковской области тысячу участников — от волонтёров и сотрудников музеев до активистов студенческих объединений и семей с детьми.

Главными целями форума являются формирование духовно-нравственных ценностей, гражданской и культурной идентичности, создание молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания и продвижение новых форм в образовании, а также воспитание уважения к истории своей семьи и традициям.

Официальная афиша линейки молодежных форумов сезона-2023 доступна в Telegram-канале.