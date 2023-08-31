В рамках опроса большинство россиян заявили о готовности платить за лицензионные программы

Компания «Русские программы» провела опрос на тему «Согласны ли вы платить за лицензионные программы и сколько?» и выяснила, что 57% пользователей готовы платить за софт. На вопрос «За какие сервисы вы когда-либо платили?» большинство пользователей ответили, что за антивирус, офисные редакторы для создания текстов, таблиц и презентаций и облачные хранилища.

По результатам опроса компании «Русские программы» большинство россиян (57%) ответили, что готовы платить за лицензионные программы. Для сравнения, в 2021 году так ответили только 31% опрошенных. Таким образом, число пользователей, выразивших желание платить за лицензионный софт, выросло на 26% по сравнению с 2021 годом.

При этом самой популярной статьей расходов на лицензионные программы стали антивирусы — 76,70% опрошенных заявили, что когда-либо платили за них. Наиболее популярными антивирусами, которые назвали пользователи, стали Avast Antivirus, Dr.Web, Norton AntiVirus.

Второе место среди сервисов, которые когда-либо оплачивали россияне, досталось облачным хранилищам. За них платили 46,70% пользователей. В качестве наиболее часто используемых облачных хранилищ россияне назвали Яндекс Диск, Google Диск, Nextcloud.

На третьем месте оказались программы для создания и редактирования документов, — 36,70% заявили, что платили за их использование и готовы платить в будущем. Среди офисных редакторов наиболее популярными стали WPS Office, Р7-Офис, Zoho Office, Google Docs, Microsoft Office.

На четвертом месте оказались почтовые сервисы и фоторедакторы, которые одинаково набрали по 13,3%. Реже всего россияне оплачивали онлайн-встречи (6,7%), например, Google Meet, Zoom, MS Teams, и мессенджеры (6,7%) — Telegram, VK Teams и Skype.

Стала известна и сумма, которую готовы потратить россияне на вышеуказанные сервисы в среднем в год. Треть опрошенных заявила, что готовы потратить на программы не более 1000 рублей в год; 26,7% ответили, что готовы потратить на сервисы от 1000 до 5000 рублей в год; от 5000 до 10 000 рублей – 16,7%. А больше 10 000 рублей в год тратят только 6,67%.

Опрос проводился в июне 2023 года среди 3000 респондентов (89% мужчин и 11% женщин), не занятых профессионально в ИТ-сфере, из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. Изображение от rawpixel.com на Freepik