В редакторе таблиц «Р7-Офис» есть шаблон коммерческого предложения

Общество
20 апреля 2023

Стало известно, как составить коммерческое предложение вместе с шаблонами в редакторе таблиц «Р7-Офис».

Коммерческое предложение — это документ, с помощью которого продавец доносит информацию о конкретном продукте и формирует у покупателя мотивацию для его приобретения. Хорошее коммерческое предложение принесет новых клиентов и прибыль, а плохое, наоборот, может напрочь отбить желание сотрудничать. Из каких частей должно состоять коммерческое предложение, и пример шаблона в редакторе таблиц «Р7-Офис» можно при желании скачать из облачного сервиса и использовать в работе.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.

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