В рейтинге популярных банков в интернете в 2024 году ОТП Банк занял 6-е место

Рейтинг популярности российских банков, работающих в интернете, по итогам 2024 года составил независимый сервис Бробанк. Шестую позицию в нем занял ОТП Банк. Проанализировав деятельность свыше 150 крупнейших по активам российских кредитных организаций в онлайн-пространстве, Бробанк вывел основанный на комплексной оценке «Индекс популярности» компаний.

Специалисты учитывали 4 основных параметра при формировании рейтинга, которые показывали активность банков и их востребованность в онлайне. Это популярность сайтов — уровень посещаемости пользователями официальных сайтов кредитных организаций; SMM-активность — интенсивность деятельности и вовлеченности в соцсетях; востребованность мобильных приложений — количество отзывов и оценок мобильных приложений банков в магазинах приложений; PR-активность — частота брендовых запросов банков в системах поиска.

По всем четырем категориям, которые специалистами Бробанка для составления рейтинга фиксировались либо в течение года, либо по его итогам, ОТП Банк показал хороший результат. Ему был присвоен индекс популярности 10 090,66 баллов, благодаря чему он занял место в топ-10.

Методика, по которой составляется рейтинг Бробанка, включает регулярный анализ данных поисковых запросов, динамики вовлеченности в соцсетях, посещаемости сайтов, отслеживание оценок мобильных приложений и отзывов. Это позволяет создавать объективную картину популярности банков, опираясь не столько на их размер, а больше на эффективность деятельности через дистанционные каналы обслуживания и в интернете.

Последовательно усиливая в цифровом пространстве собственные позиции, ОТП Банк обеспечивает доступность и удобство услуг банка в любом регионе страны. Например, в срок до 10 минут в 80 % случаев решается вопрос в отделении банка, а 97 % сервисных операций выполняются полностью удаленно.

Бробанк — независимый сервис по анализу и составлению рейтингов банков. Его исследования основаны на комплексной оценке публичных данных, а также на анализе реальной активности пользователей в интернете.

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